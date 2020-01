Slovensko má desiaty najsilnejší pas na svete, je to aj zásluhou dlhoročnej práce diplomatov

Za tým, že má Slovensko desiaty najsilnejší pas na svete, je dlhodobá práca slovenských diplomatov a výhody z členstva v Európskej únii (EÚ). Pre agentúru SITA to uviedol vedúci tlačového oddelenia ministerstva zahraničných vecí (MZV) Juraj Tomaga. Za kľúčové momenty považuje vstup Slovenska do EÚ, schengenského priestoru a spoločnú vízovú politiku EÚ.

Slovensko je vyspelou demokratickou krajinou

Henley Passport Index (HPI), v ktorom sa Slovensko umiestnilo na desiatej priečke, porovnáva silu pasov na základe možnosti vycestovať bez víz do inej krajiny.

„Je za tým dlhoročné úsilie našich diplomatov a roky práce, ktoré prispeli k tomu, že Slovensko v roku 2020 je ďaleko vyspelejšie ako Slovensko v roku 1998 či 1993. Druhým dôvodom je uplatňovanie spoločnej vízovej politiky EÚ, dvojstranné dohody o zrušení vízového režimu, ktoré sa uzatvárajú výhradne z úrovne EÚ,“ tvrdí Tomaga.

Pripomenul ale, že pokiaľ nemá EÚ uzavretú dohodu o bezvízovom styku s treťou krajinou, ide o záležitosť Slovenska a tretej krajiny. V takých prípadoch podľa neho rozhoduje viacero faktorov.

Napríklad aj to, že je Slovensko vyspelou demokratickou krajinou, členom EÚ a iných významných medzinárodných organizácií a dokonca aj životná úroveň obyvateľstva. Dodáva však, že často rozhodujú aj vlastné záujmy krajín ako je podpora turistického ruchu a obchodných stykov.

Výhoda členstva Slovenska v EÚ

Za kľúčové momenty, ktoré „posilnili” slovenský pas Tomaga uviedol vstup Slovenska do EÚ, schengenského priestoru a spoločnú vízovú politiku EÚ.

Šéf odboru priblížil, že jednou z ďalších krajín, s ktorou Slovensko pracuje na zrušení vízovej povinnosti je Juhoafrická republika. Aj pri rokovaniach so zástupcami Juhoafrickej republiky sa podľa Tomagu ukazuje výhoda členstva Slovenska v EÚ.

„Na nerovnaký prístup Juhoafrickej republiky vo vzťahu k členským štátom EÚ, a teda istú diskrimináciu občanov niekoľkých členských štátov únie, vrátane Slovenska, upozorňujeme juhoafrickú stranu dlhodobo a opakovane, a to bilaterálne i z úrovne EÚ (spolu s partnermi). Naposledy v septembri minulého roku počas konzulárnych konzultácií SR – JAR v Pretórii. Juhoafrické veľvyslanectvo vo Viedni zatiaľ (do ďalšieho rozhodnutia alebo prehodnotenia vízovej politiky voči SR) vyhovelo žiadosti MZVEZ SR vydávať občanom SR víza v skrátenej lehote 3 dni (namiesto 10),“ vysvetlil Tomaga.

Zvýšený záujem o cestovanie Slovákov

Podľa neho je zvýšený záujem o cestovanie Slovákov citeľný aj pri konzulárnej pomoci, ktorú zastupiteľské úrady v zahraničí poskytujú. „Dnes nie je problém, že aj študent si nasporí na cestu do Vietnamu alebo do Malajzie, či prejde kus Latinskej Ameriky. V minulosti to tak nebolo. Treba uviesť aj to, že SR je všeobecne považovaná za bezpečnú krajinu pôvodu,“ dodal.

To, že má Slovensko desiaty najsilnejší pas na svete vyplýva z analýzy Henely Passport Indexu (HPI), ktorý porovnáva silu pasov na základe možnosti vycestovania bez víz do inej krajiny. Slovenský pas umožňuje vycestovať do 181 krajín bez nutnosti vybavenia víz, čo nás spolu s Maďarmi a Lotyšmi radí na desiate miesto. Najsilnejší pas má už tradične Japonsko a Singapur (191 a 190).

Spomedzi európskych krajín je na tom najlepšie Nemecko (189), naopak možnosti cestovania sú najhoršie pre občanov Afganistanu, s pasom ich krajiny sa bez víz dostanú do 29 krajín sveta.