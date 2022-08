Slovensko má nového Nepelu. Tvorcovia pripravovaného filmu ho našli v mladom hercovi Adamovi Kubalovi

Pred časom Slovensko obletela správa, že sa chystá natáčanie filmu o fenomenálnom slovenskom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi. Tvorcovia vtedy predstaviteľa športovej legendy ešte len hľadali, teraz vyšlo najavo, že Ondreja Nepelu v pripravovanej snímke stvárni mladý slovenský herec Adam Kubala, známy najmä zo seriálovej televíznej produkcie. Pre Adama pôjde o jeho vôbec prvú filmovú rolu. Snímka s názvom Nepela: Cesta za slobodou získala podporu z európskeho programu Creative Europe MEDIA a už je isté, že natáčanie sa začne budúci rok v novembri.

Prvé účinkovanie vo filme a hneď veľká, možno aj životná úloha. Takýto nástup na strieborné plátna sa nepodarí len tak hocikomu. Z prvej zverejnenej fotografie z kamerových skúšok je zrejmé, že talentovaný mladík Adam Kubala sa na Ondreja Nepelu veľmi podobá a ostáva len veriť, že rola legendárneho krasokorčuliara bude preňho znamenať úspešný začiatok filmovej kariéry.

Herec, ktorý má doteraz za sebou najmä detské úlohy v seriáloch Rodinné prípady, Superhrdinovia či Červené pásky, si v snímke s pracovným názvom Nepela: Cesta za slobodou zahrá po boku hereckej legendy Jany Nagyovej. Tá vo filme stvárni nemenej legendárnu krasokorčuliarsku trénerku Hildu Múdru (rod. Hildegarda Klimpel), ktorá trénovala Ondreja Nepelu dlhých 15 rokov. Medzi jej zverencov patrili okrem neho napríklad aj Hana Mašková či Jozef Sabovčík. Pre predstaviteľku kultovej Arabely bude táto rola znamenať úspešné pokračovanie v znovurozbehnutej hereckej kariére. Jana Nagyová si totiž od herectva dala pauzu takmer na 30 rokov a len nedávno sa vrátila do filmového sveta. Zahrala si totiž kráľovnú v rozprávke Jana Budařa Princ mamáčik, ktorá príde do slovenských kín už koncom októbra.

Foto: Bontonfilm

Pre Janu Nagyovú znamená rola Hildy Múdrej podľa jej vlastných slov splnenie detského sna. Ako totiž prezradila počas tlačovej konferencie k filmu Princ mamáčik na festivale v Karlových Varoch, od detstva túžila stať sa krasokorčuliarkou. V rodnom Komárne však na tento šport nemala vhodné podmienky a po presťahovaní sa do Bratislavy už bola na profesionálnu dráhu krasokorčuliarky pristará. „Môj detský sen sa mi však napokon splní. Nebudem hrať síce krasokorčuliarku, ale trénerku Hildu Múdru, najpopulárnejšiu trénerku krasokorčuľovania nielen v bývalom Česko-Slovensku, ale aj vo Švajčiarsku či v Taliansku. A potom neverte na zázraky. A to ani nemám čarovný prsteň,“ uviedla so smiechom sympatická herečka.

Zaujímavosťou je, že syn Hildy Múdrej, Pavol Múdry, poskytol na nakrúcanie skutočné oblečenie svojej zosnulej mamy. Premena Jany Nagyovej na slávnu trénerku tak bude maximálne autentická.

Na vývoj projektu Nepela: Cesta za slobodou získali jeho autori podporu z programu Európskej komisie Creative Europe MEDIA. Vďaka tomu film postupuje do fázy realizácie a známy je už aj termín začiatku nakrúcania. Snímka sa začne natáčať budúci rok v novembri a už túto jeseň tvorcovia dofinalizujú aj zoznam konkrétnych lokácií v Bratislave a na ďalších miestach na Slovensku, kde bude nakrúcanie prebiehať.

Foto: Bontonfilm

Režisérom a producentom filmu Nepela: Cesta za slobodou je Jakub Červenka, scenár napísala Nina Morgenstein. Za kameru sa postaví známy slovenský kameraman Martin Štrba (Záhrada, Krajinka, Jánošík – Pravdivá história, Občiansky preukaz, Masaryk, Šarlatán…), o kostýmy sa postará držiteľka viacerých Českých levov a ocenení Slnko v sieti, kostýmová výtvarníčka Katarína Štrbová Bieliková, a masky bude mať na starosti žijúca legenda, umelecký maskér Juraj Steiner.

Snímka Nepela: Cesta za slobodou má zachytávať kritických 24 hodín v živote Ondreja Nepelu. Film bude intenzívnou osobnou drámou mladého muža, ktorý po rokoch svedomitej reprezentácie svojej vlasti túži po jedinej veci – opustiť zlatú klietku ČSSR a byť slobodný. Chce žiť a milovať bez strachu, že odhalenie jeho sexuálnej orientácie z neho urobí devianta a rozdrví na prach všetko, čomu zasvätil svoj život. Lenže práve vo chvíli, keď je najzraniteľnejší, naňho režim začína stupňovať tlak a neváha použiť ani tie najšpinavejšie zbrane na to, aby Ondreja prinútil podriadiť sa nekompromisnému ultimátu. Film zachytáva všetky kľúčové okamihy, ktoré divákom vysvetlia, prečo sa na zrnitých záberoch zo svetového šampionátu v krasokorčuľovaní z roku 1973 v Bratislave Ondrej Nepela neteší z titulu majstra sveta, hoci to bol jeho životný triumf.

Foto: Bontonfilm

„Nápad na sfilmovanie tejto témy som nosil v hlave už niekoľko rokov, hľadal som však spôsob, ako vyrozprávať filmový príbeh Ondreja Nepelu a sprostredkovať divákom jeho hlavný odkaz,“ prezradil režisér a producent snímky Nepela: Cesta za slobodou Jakub Červenka. „Chcel by som natočiť film, ktorý bude svojím presahom medzinárodne zrozumiteľný, ktorý sa neopiera o detailnú znalosť vtedajších čias, ale ktorý je vnútorne silný a svojím posolstvom má čo povedať aj ľuďom 21. storočia,“ dodal režisér.

Film Nepela: Cesta za slobodou vzniká v koprodukcii spoločností BEDNA FILMS, Bontonfilm Studios a NOVINSKI. Distribútorom je BONTONFILM.

Snímka získala podporu od Štátneho fondu kinematografie a z programu Creative Europe MEDIA. Projekt sa tiež zúčastnil na workshope Midpoint Intensive.

