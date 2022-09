Slovensko má pred sebou posledný zápas v Lige národov proti Bielorusku, tréner Calzona má dva ciele

Slovenskí futbaloví reprezentanti ukončia v nedeľu svoje účinkovanie v Lige národov 2022/2023, v srbskom meste Bačka Topola sa v záverečnom šiestom zápase 3. skupiny C-divízie stretnú s Bielorusmi (18.00 h).

Nič sa už nezmení na tom, že v skupine obsadia tretie miesto a nezabojujú o postup do vyššej kategórie.

Sme lepší futbalisti

Tréner Francesco Calzona na sobotňajšej tlačovej konferencii neprezradil nič o prípadných zmenách v zostave oproti predošlému duelu proti Azerbajdžanu (1:2).

„Je normálne, že po prehre cítiť sklamanie. Navyše, my sme prehrali gólom v 95. minúte. Hráči pochopili, ktorá cesta je správna. Dnes som už videl žiarivejšie tváre, celkovo bola pozitívna nálada. Azerbajdžan nemá takých dobrých hráčov ako my, ale sú spolu dva roky. My sme lepší futbalisti, ale boli sme spolu len štyri dni,“ vrátil sa skúsený taliansky kormidelník k neúspešnému štvrtkovému zápasu v Trnave vo videu na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Pred súbojom v Srbsku má dva ciele.

„Prvým je hrať dobre a druhým vyhrať. Tím tak získa sebadôveru aj dôveru a získame tiež vnútorný pokoj na ďalšiu prácu,“ povedal Calzona.

Neprezradil ani to, kto sa postaví do slovenskej bránky. Vo štvrtok chytal Marek Rodák, ktorý na poslednú chvíľu nahradil zraneného Martina Dúbravku.

Calzona bude prínosom

„Konečné rozhodnutie je vždy na mne, ale konzultujem zloženie so svojimi spolupracovníkmi. Pri brankárskom poste logicky s trénerom brankárov Kozáčikom. Ale opakujem, je to napokon moje rozhodnutie,“ skonštatoval odborník.

Calzona priznal, že si pozrel piatkový úvodný barážový zápas slovenskej dvadsaťjednotky v Žiline o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy proti Ukrajine (3:2): „Potvrdilo sa, že v tíme sú zaujímaví hráči, sú budúcnosťou slovenskej reprezentácie. Som veľmi rád, že vyhrali a držím im palce, aby uspeli a dostali sa na majstrovstvá Európy.“

Peter Pekarík neberie duel proti Bielorusku na ľahkú váhu. „Po žiadnej prehre nie je atmosféra spokojná. Isteže, radšej by sme hrali doma pred našimi fanúšikmi. Ale keďže to nemôžeme ovplyvniť, berieme to ako realitu. Rozhodne si nemyslím, že proti Bielorusku o nič nejde. V reprezentácii vždy o niečo ide,“ uviedol skúsený obranca.

Calzona podľa neho bude pre slovenskú reprezentáciu prínosom: „Môžem to povedať za celú kabínu: verím trénerovi, že náš tím posunie dopredu. Najlepšie to bude ukázať hneď v tomto zápase.“