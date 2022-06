Slovensko má už štyri rodinné poradne, poskytujú bezplatné služby pre páry či jednotlivcov

Na Slovensku fungujú už štyri rodinné poradne, ktoré poskytujú bezplatné poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny.

Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) je ich úlohou pomôcť riešiť problémy v manželských a partnerských vzťahoch a v prípade rozchodov zabezpečiť, aby deti neboli predmetom sporov.

Pri otvorení poradne v Trnave minister Krajniak pripomenul, že na Slovensku je až 40 percentná rozvodovosť manželstiev.

Piata poradňa bude v Humennom

Po Nových Zámkoch, Košiciach, Žiline a Trnave pribudne v rámci pilotného projektu ešte počas leta piata rodinná poradňa v Humennom. Národný projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu v objeme 3,2 milióna eur. Po vyhodnotení prvých skúseností budú v priebehu budúceho roka rodinné poradne pribúdať po celom Slovensku, cieľom je zriadiť ich aspoň 46.

V každej z nich budú podľa ministra Krajniaka k dispozícii dvaja psychológovia, dvaja sociálni pracovníci a ďalší odborníci. Poradne majú voľne nadviazať na tradíciu manželských a predmanželských poradní, ktoré na Slovensku fungovali od roku 1971 do roku 2005.

Bez výmenného lístka

„Jedna tretina až jedna polovica rozchodov by bola zachrániteľná, ak by partneri mali prístup k bezplatnému psychologickému poradenstvu. Ak by aj k rozvodu alebo rozchodu došlo, poradne by sa postarali o to, aby traumy boli čo najmenšie a aby predmetom sporov neboli deti,“ vysvetlil význam siete rodinných poradní Krajniak, pričom sa odvolával na skúsenosti psychológov.

Podľa psychológa rodinnej poradne v Trnave Tomáša Pavúka môže jej služby využiť ktokoľvek, nepotrebuje žiadne odporúčanie ani „výmenný lístok“. Každý klient bude podľa neho vypočutý a prijatý so svojím problémom. Či bude stačiť jedna návšteva poradne, alebo ich bude potrebných viac, bude záležať od konkrétneho prípadu.