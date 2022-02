Slovensko môže prísť z eurozdrojov o miliardy eur, zamestnávatelia upozornili na niekoľko problémov

Slovensko môže prísť z rôznych zdrojov Európskej únie pre zaostávanie v ich využívaní o miliardy eur. Ako upozornila Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), plánovaný objem vyše 33 mld. eur z európskych prostriedkov do roku 2027 sa pri súčasnom nastavení systému vláde pravdepodobne nepodarí vyčerpať.

Pre príliš prísne kontrolné a prehnane administratívne náročné procesy či pomalé čerpanie podľa zamestnávateľov krajina nevyužije pravdepodobne vyše 3 mld. eur.

Hrozí prepadnutie financií

„Pri takomto pomalom a nízkom tempe čerpania hrozí, že veľké množstvo finančných prostriedkov prepadne a Slovensko ich bude musieť vrátiť naspäť do Bruselu,“ uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga v súvislosti s tým, že vláda zo zdrojov EÚ aktuálne ročne vyčerpá priemerne len 1,2 mld. eur.

„Je preto na mieste položiť si otázku, čo je potrebné zmeniť, aby sa z našej krajiny nestal len čistý prispievateľ do rozpočtu EÚ,“ podotkol.

Verejné obstarávanie zaberie mesiace

Systém a procesy podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a člena Dozornej rady RÚZ Pavla Kováčika zlyhávajú nielen pri verejnom obstarávaní, ale aj pri realizácii samotných investícií.

„Napriek tomu, že verejné obstarávanie by mohlo byť zvládnuté už za tri mesiace a investície by sa dali zrealizovať už za polroka až rok, pretrvávajúcou praxou na Slovensku je, najmä pri stavebných zákazkách, že len verejné obstarávanie zaberie približne deväť mesiacov, na uskutočnenie investícií sa potom neraz čaká až dva či tri roky,“ povedal Kováčik.

Problémom je podľa zamestnávateľov aj to, že zo schválených a zazmluvnených projektov sa v skutočnosti neraz vyčerpá len približne 70 percent. Za kľúčové považujú nielen zásadne zjednodušiť a zrýchliť procesy, ale aj presunúť zdroje do oblastí, v ktorých sa reálne čerpajú a zhodnocujú, teda najmä do súkromného sektora. Efektívne by podľa nich mohlo byť zavedenie jednoduchého voucherového systému, ktorý by hodnotil a priorizoval spoločensky zodpovedné podniky, no zároveň by ich podporoval v inovačnom napredovaní.