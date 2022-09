Slovensko na tom s verejnými financiami nie je až tak zle, akurát je škoda, že sa nevyužili roky pred pandémiou

Slovenské verejné financie na tom nie sú tak zle, ako by sa mohlo zdať. Ako na utorkovej tlačovej konferencii povedal riaditeľ Inštitútu finančnej politiky rezortu financií Juraj Valachy, v medzinárodnom porovnaní slovenský dlh nie je príliš vysoký.

„Máme po sebe dva covidové roky, kde dlh enormne narástol, tak isto ako aj v iných krajinách sveta. A zase sa na nás valí ďalšia kríza,“ skonštatoval Valachy.

Diskusia o verejných financiách

Je veľká diskusia o stave verejných financií. „Dnes potrebujeme hasiť, čo sa dá. Je fajn, že máme dnes dlh okolo 60 % HDP a nie 120, lebo tá diskusia by bola diametrálne iná,“ pokračoval Valachy.

Faktom podľa Valachyho je, že sa nevyužili roky pred pandémiou COVID-19, čo je podľa neho veľká škoda, lebo Slovensko mohlo vojsť do pandémie lepšie pripravené.

„A teraz plávame do ďalšej búrky, ktorá nás bude stáť veľa peňazí,“ poznamenal Valachy.

Tri roky zlých časov

Boli to podľa neho skrátka tri roky zlých časov, kedy dlh narástol. „Ale stále sa mi nezdá, že by bol extrémne vysoký, ktorý by napĺňal obavy ratingových agentúr,“ dodal Valachy.

Štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek doplnil, že zatiaľ nás stále berú ako veľmi bezpečného partnera.

Vývoj verejných financií nám v kombinácii s tým, že v súčasnosti máme relatívne plnú štátnu pokladnicu, aká ešte nebola, dáva podľa Klimeka priestor reagovať na krízu.