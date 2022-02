Slovensko nemá lepšiu alternatívu ako Európsku úniu, vyhlásil štátny tajomník Klus

Európska únia (EÚ) je domovom Slovenska a to stále nemá lepšiu alternatívu. Pri príležitosti 30. výročia podpísania Maastrichtskej zmluvy, ktorá je tiež známa aj ako Zmluva o EÚ, to vo svojom profile na sociálnej sieti skonštatoval Martin Klus (SaS), štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

Maastrichtská zmluva bola podpísaná 7. februára 1992, jej signatármi boli zástupcovia 12 členských krajín, ktoré položili základ EÚ. „Zmluva znamenala najradikálnejšiu revíziu základných zmlúv od vzniku Európskych spoločenstiev v 50. rokoch minulého storočia. A dodnes znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie,“ ozrejmil štátny tajomník.

Klus povedal, že Maastrichtská zmluva znamenala nový proces vytvárania EÚ a ešte užšiu spoluprácu medzi jej členskými štátmi. Slovensko je členom únie od roku 2004 a na jej formovaní sa aktívne podieľa. „V čase, keď pokračuje Konferencia o budúcnosti Európy, často pripomíname, že aj Slovensko môže zatočiť kormidlom EÚ. A je to pravda. Nemali by sme sa tohto práva a tejto možnosti vzdávať,“ vyhlásil. Štátny tajomník objasnil, že hoci EÚ nie je bez chyby, no nezaslúži si zatratenie z úst „diskutérov a politických radikálov“.