Slovensko sa môže z montážnej dielne stať inovačnou veľmocou, štát musí prevziať iniciatívu

Inovácie ako hlavný nástroj ekonomického rozvoja boli jednou z tém programu medzinárodného kongresu ITAPA 2021, ktorý trvá v Bratislave od pondelka do stredy. Účastníci najväčšieho domáceho podujatia o digitalizácii a technológiách v utorok diskutovali aj o tom, aké má Slovensko šance stať sa z montážnej dielne inovačnou veľmocou, ako sa to podarilo napríklad Izraelu.

Úspešné globálne slovenské firmy ukazujú, že inovovať je možné aj na Slovensku, hoci v tejto oblasti zaostáva a nie je to jednoduché.

Dôležitá spolupráca firiem so zahraničím

„Podmienky pre inováciu na Slovensku nie sú ideálne. Iné malé krajiny sa chytili príležitosti a naskočili na trend inovácie,“ povedal Stanislav Chlepko z bratislavskej firmy Nexineo. Ako príklad uviedol Izrael, ktorý sa stal technologickým gigantom a lídrom inovácií. „Môžem nadviazať na skúsenosť v Izraeli, pracujú tam už s mládežou na základných školách. Pokiaľ chceme dosiahnuť úroveň svetovej veľmoci v oblasti inovácií, treba začať od mládeže. Nejaký čas to bude trvať, nedá sa to spraviť za štyri, či päť rokov,“ myslí si Chlepko. Ako dodal, je to možné, ak sa nastaví správny prístup k deťom.

Inovatívny stratég Ján Uriga poznamenal, že jedna vec je pripraviť na inovácie mládež a potom pracovať s konceptom tzv. otvorenej inovácie. Naše firmy by podľa odborníka mali spolupracovať s ďalšími firmami v zahraničí, pričom kombinácia know-how môže byť prínosom pre správnu agregáciu týchto vecí. „No stále platí, že jeden veľký nápad pozostáva z troch až piatich menších. Takže poďme tieto veci prenášať dovnútra a akcelerovať ich,“ vyzval Uriga. Zároveň upozornil, že Slovensko je malá krajina, preto by bolo veľmi nebezpečné snažiť sa byť vo všetkom super.

Inovátori potrebujú podporu

Martina Antošová z Univerzitnej nemocnice Martin a poradkyňa na ministerstve zdravotníctva si myslí, že ľudia, ktorí chcú inovovať, potrebujú podporu. „Možno je prebyrokratizovaný systém niektorých žiadostí, povolení. Nie je to celkom šťastné, pretože medicína je úplne špecifická oblasť, ktorá okrem regulácií podnikateľských potrebuje brať ohľad na iné inovácie,“ uviedla a spomenula ochranu osobných údajov pacientov.

Slovenskí vedci podľa Antošovej majú potenciál, potrebujú len cítiť podporu. „Treba vytiahnuť lídrov zo slovenskej vedy a inšpirovať ostatných, aby sa vede venovali, neutekali bádať do zahraničia a ukázali, že aj tu na to máme a vieme sa posunúť,“ dodala Antošová. Štát by mal podľa nej pochopiť, že výskum a inovácie sú základom zdravej ekonomiky, mali by mať intenzívnu podporu, ak nechceme byť len výrobnou dielňou.

Štát by mal prevziať iniciatívu

Talent je absolútne kľúčový a na Slovensku je veľké množstvo zaujímavých ľudí, povedal výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie pre inovatívnu ekonomiku Michal Kardoš. Podpora je podľa neho veľmi roztrieštená, firmy sa nedostávajú k informáciám o tom, kde a o čo sa môžu uchádzať, aké sú možnosti pre inovatívne firmy.

„Je tu veľmi veľa dobrých príkladov firiem, ktoré získali certifikáty na úrovni Európskej komisie. Teba nastaviť lepšie procesy, ako informovať firmy. Je to veľká úloha aj pre štát, mal by v tom prevziať zásadnú iniciatívu,“ poznamenal Kardoš. Podmienky pre vedcov majú podľa neho zásadný vplyv na to, kde môže byť slovenská inovácia. „Som optimista, verím, že je zásadný priestor na zlepšenie alebo to, čo môžeme urobiť, ale je to aj o spolupráci a spoločnej snahe,“ dodal.