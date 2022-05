Slovensko výrazne zaostáva v potláčaní detskej pornografie, reakcia na škodlivý obsah je pomalá

Podľa štatistík siete In Hope, ktorá sa venuje monitoringu a potláčaniu detskej pornografie na internete, je zhruba 81 percent obetí detskej pornografie vo veku tri až 15 rokov. Z nich 93 percent tvoria dievčatá. Informoval o tom minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovej konferencii.

Mnoho rodičov nevie o traumách detí

„Každý rodič sa snaží poskytnúť svojmu dieťaťu čo najväčší pocit bezpečia. Pocit bezpečného domova. Mnoho rodičov ani nevie, že za izbami ich detí a najmä dcér sa môžu odohrávať traumy, ktoré ich môžu poznačiť na celý život,“ uviedol minister a dodal, že sexuálne zneužívanie detí je jeden z najhorších zločinov, ktoré tento svet pozná a je nevyhnutné proti nemu bojovať.

Preto počas dnešného a zajtrajšieho dňa na pôde rezortu práce Národné koordinačné stredisko zorganizovalo workshop o tom, ako by bolo možné na Slovensku pristúpiť k razantnejšiemu potláčaniu tohto typu kriminality. Slovensko podľa Krajniaka v tejto oblasti výrazne zaostáva. Je jedinou krajinou v rámci Európskej únie, ktorá nie je zapojená do siete In Hope, globálnej hotline, ktorá bojuje proti materiálom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie detí na internete.

Väčšina obsahu ostáva na internete

„Tým, ako sa rozširuje online priestor, sa zužuje bezpečie domova práve v dôsledku množstva informácií a kanálov, prostredníctvom ktorých môže dieťa priamo z detskej izby komunikovať a byť vystavené škodlivým odrazom komunikácie. A čo je ešte horšie, rôznym predátorom, ktorí sa na toto spoliehajú,“ podčiarkol minister.

Na Slovensku väčšina takéhoto obsahu zostáva na internete, pretože podľa ministra nemáme dostatočnú akčnú rýchlosť na to, aby sme dokázali škodlivý obsah z internetu rýchlo mazať. Sieť In Hope dokáže do troch dní v 92 percentách prípadov upozorniť poskytovateľa na takýto obsah. Do troch dní takýto obsah zmizne v 72 percentách prípadov. Tieto čísla by malo Slovensko dosiahnuť tiež. „Aby sme zabránili nielen tomu, aby sa detská pornografia šírila na Slovensku, ale aby Slovensko nebolo krajinou, kde je takýmto sexuálnym predátorom a obchodníkom s detskou pornografiou ľahšie fungovať a poskytovať tento obsah do ďalších krajín sveta,“ skonštatoval Krajniak.