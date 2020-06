Slovensku hrozí, že bude eurofondy čerpať podľa starého systému, Miko ho označil za zdĺhavý a neefektívny

Ak sa európski lídri do konca roka 2020 nedohodnú na novom systéme čerpania eurofondov, čerpanie bude musieť pokračovať podľa starého systému. V rámci diskusného panelu na podujatí Jarná ITAPA 2020 to uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Ladislav Miko.

Príprava nového systému prebieha pomaly

Podľa Mika je súčasný systém čerpania eurofondov zdĺhavý a neefektívny. Predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič uviedol, že príprava nového systému čerpania prebieha pomaly, čo konštatovala aj EK.

Podľa podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Milana Mušku bude dôležité, aby po prípadnom zavedení nového systému čerpania Slovensko dokázalo skĺbiť svoje predstavy o čerpaní eurofondov s predstavami Európskej únie.

Programové obdobie v rokoch 2021 až 2027 môže byť posledným obdobím, v ktorom bude môcť Slovensko čerpať eurofondy. Podľa Mika preto bude dôležité, aby bol nastavený nový systém, ktorý umožní rýchlejšie a efektívnejšie čerpanie finančných prostriedkov.

„Prichádzajú veľké objemy peňazí, ktoré bude musieť Slovensko vyčerpať v krátkej dobe. Nachádzame sa v situácií, kedy musíme stihnúť veľké množstvo práce za málo času,“ konštatoval Miko.

Slovensko musí byť aktívnejšie

Samosprávy budú môcť v najbližšom období dočerpávať finančné prostriedky z programového obdobia 2013 až 2020. Podľa Jozefa Viskupiča bude potrebné, aby Slovensko čerpalo v nasledujúcom programovom období aktívnejšie, ako doteraz.

Účastníci Jarnej ITAPA 2020. Foto: www.facebook.com

„Ak by sme žili v ideálnom svete, tak by sme od 1. januára mali nárok čerpať fondy z nového programového obdobia. Nežijeme ale v ideálnom svete a chcem vyjadriť vieru, že to nebude ako v predchádzajúcom programovom období, kedy sme za prvého dva a pol roka nevyčerpali prakticky nič,“ povedal Jozef Viskupič.

Pri čerpaní eurofondov by podľa neho mali byť oddelené potreby štátu od potrieb samospráv a čerpanie peňazí by malo byť čo najadresnejšie.

Podľa predstaviteľov samospráv je pravdepodobné, že Slovensko bude mať v budúcom programovom období jediný operačný program, z ktorého by mohlo jednoduchšie a efektívnejšie čerpať financie. Dôležité pritom bude, aby Slovensko samotné malo nastavené pravidlá čerpania, ktoré nebudú zbytočne zdĺhavé a administratívne náročné.

Digitalizácia a zmena klímy

„To čo potrebujeme je čiastočne v rukách vlády. Máme základné informácie o jednom operačnom programe. Musíme vedieť, čo od samospráv štát očakáva a aké priority máme riešiť,“ povedal podpredseda ZMOS-u Milan Muška.

Ladislav Miko dodáva, že medzi európske priority v novom programovom období bude patriť hlavne digitalizácia a zmena klímy.

Podujatia ITAPA (informačné technológie a verejná správa) predstavujú kongresovo-diskusnú platformu pre IT ale aj iné komunity. Konferencia Jarná ITAPA, sa špecializuje na témy lokálneho, prípadne európskeho zamerania.

Cieľom podujatí je vytvárať nezávislú platformu, na ktorej majú kľúčoví predstavitelia štátu a biznisu diskutovať a predstavovať inšpiratívne nápady a projekty z oblasti digitalizácie spoločnosti. Podujatia ITAPA sú organizované 19 rokov.