Slovenskú tenistku Viktóriu Kužmovú nominovali na fedcupové srdce za skvelú reprezentáciu

BRATISLAVA 26. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa ocitla v nominácii na fedcupové srdce, ktorým sa oceňujú hráčky za skvelú reprezentáciu svojej krajiny. Slovenský tenisový zväz (STZ) o tejto skutočnosti informovala Medzinárodná tenisová federácia (ITF). Informáciu o nominovaných uverejní fedcupová stránka www.fedcup.com 26. júna.

O držiteľoch rozhodnú svojím hlasovaním od 29. júna do 5. júla tenisoví fanúšikovia. Výsledky následne oznámi ITF 6. júla. Dvadsaťročná rodáčka z Košíc Kužmová získala rozhodujúci bod vo víťaznom stretnutí Slovensko – Rusko (4:1) a vybojovala oba body v Minsku v play off o postup do svetovej skupiny, ktoré Slovensko prehralo 2:3. Informácie priniesol web STZ.