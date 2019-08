Slovenský golfista Sabbatini dosiahol ďalšie umiestnenie v Top 10 na turnaji seriálu PGA Tour

Slovenský golfový reprezentant Rory Sabbatini obsadil konečné delené šieste miesto na turnaji Wyndham Championship s dotáciou 6,2 milióna amerických dolárov, ktorý bol súčasťou seriálu PGA Tour.

Vyšlo mu záverečné kolo

Na ihrisku v meste Greensboro v Severnej Karolíne sa v priebehu celého podujatia pohyboval okolo elitnej desiatky a vypadol z nej akurát po menej vydarenom druhom dni. Rodák z juhoafrického Durbanu dokončil turnaj s bilanciou 16 úderov pod par, z víťazstva sa tešil Američan J. T. Poston so skóre -22.

Štyridsaťštyriročný Sabbatini sa v záverečnom kole zlepšil o dve miesta, keď zahral až päťkrát birdie a dvakrát bogey. Vo vyrovnanej výsledkovej listine ešte pred poslednou jamkou figuroval na začiatku druhej desiatky, ale na „osemnástke“ zvládol mimoriadne náročný putt na vzdialenosť viac ako 20 metrov a po úspešnom údere neskrýval radosť.

Má šancu postúpiť na Tour Championship

Sabbatini dosiahol v tejto sezóne už šieste umiestnenie v top 10. Viac sa mu darilo iba na turnajoch Rocket Mortgage Classic, Zurich Classic of New Orleans (na oboch bol tretí) a AT&T Byron Nelson, kde obsadil piatu pozíciu.

Vďaka týmto výkonom sa skúsený golfista posunul už na 36. miesto vo FedexCupe a má reálnu šancu vybojovať si účasť na záverečnom podujatí sezóny Tour Championship, kde nastúpi tridsiatka najlepších hráčov ročníka na okruhu PGA Tour.

Na splnenie tohto cieľa potrebuje dobré výsledky z nasledujúcich dvoch play-off turnajov – The Northern Trust a BMW Championship, ktoré sa uskutočnia od 8. do 11. resp. od 15. do 18. augusta.