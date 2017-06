Slovenský rekordér Volko si váži, že pobeží s hviezdnym Boltom, ale senzáciu z toho nerobí

OSTRAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – Pred rokom si od neho v Ostrave vypýtal podpísať tretry, teraz zakľakne do šprintérskych blokov vedľa neho.

Slovenský rekordér Ján Volko sa stretne so svetovým rekordérom Usainom Boltom v priamom súboji v stredu krátko pred deviatou večer.

Bolt tento rok končí kariéru

Stovka mužov bude vyvrcholením 56. ročníka atletickej Zlatej tretry a zároveň rozlúčkou s fenomenálnym Jamajčanom. Multišampión Bolt tento rok končí kariéru a na Tretre sa predstaví po deviaty raz a naposledy.

“Som rád, že som to stihol…ale vážne. Nesníval a ani nerozmýšľal som nad tým, že by som niekedy mohol bežať s Boltom. Vlani mi podpísal tretry, teraz môžem s ním bežať, ale ako splnený sen to neberiem. Vážim si to, ale žeby som z toho robil nejaké veľké haló, to nie. Samozrejme, nechcem tomu uberať dôležitosť, senzáciu by som z toho však nerobil,” uviedol Ján Volko v stredu predpoludním v Ostrave.

Jeho trénerka Naďa Bendová pred večernou prvou a zrejme aj poslednou konfrontáciou jej zverenca s Boltom poznamenala. “Možno je aj lepšie, že sa to večer bude všetko točiť okolo Bolta. Zažili sme totiž v ostatnom čase takú menšiu Volkomániu a teraz nám dobre padne, keď to bude najmä o Boltovi a Janko bude môcť byť z pohľadu záujmu trochu v úzadí,” usmiala sa Bendová.

Ako Volko vníma kariéru Bolta?

Na otázku, ako vníma kariéru Usaina Bolta, 20-ročný slovenský rekordér na 100 aj 200 m, odpovedal: “Keď v roku 2008 na olympijských hrách v Pekingu prvýkrát bežal na svetový rekord, bol som ešte ako chlapec na futbalovom sústredení. Vtedy som to neriešil, iba som si povedal, že je to super. O rok neskôr som už viac vnímal, že v Berlíne dosiahol ďalší svetový rekord. Postupne sa Bolt dostával do môjho povedomia a aj ostatných v tých najvyšších sférach v športe. Nakoniec sa vypracoval na žijúcu legendu, najrýchlejšieho človeka na planéte, aký tu kedy bol. Na konci kariéry už síce nepodával úplne najlepšie výkony, ale vo veku 31 rokov väčšina šprintérov končí a on ešte vyhral olympiádu…Bolo by to super, keby to zakončil víťazstvom aj na MS v Londýne, ale tam to bude mať ťažké.”

Úradujúci halový vicemajster Európy z Belehradu Volko bude najmladším z osmičky šprintérov, ktorí sa v stredu večer predstavia na stovke v Ostrave-Vítikoviciach.

Z hľadiska dosiahnutých časov v tomto roku (slovenský rekord 10,16 s) mu patrí 4. miesto. Bral by podobný čas aj umiestnenie v cieli? “Uvidíme, je to otvorené. Mám za sebou veľa cestovania aj zmien počasia, ale posnažím sa, aby to bolo čo najlepšie,” uviedol mladý slovenský šprintér.