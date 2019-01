Slovenský tréner Michal Hipp má nové pôsobisko, pomôže reprezentácii Kazachstanu

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový tréner Michal Hipp smeruje na lavičku reprezentácie Kazachstanu.

Čoskoro 56-ročný (nar. 13. marca 1963) nitriansky rodák, pochádzajúci z Hornej Kráľovej, sa stane novým asistentom hlavného kormidelníka, ktorým bude Čech Michal Bílek. Informuje o tom portál mynitra.sme.sk na základe údajov servera transferrmarkt.de, ktorý to uvádza ako fakt.

Šéfom realizačného tímu Bílek

„M. Hipp sa stane novým asistentom trénera reprezentácie Kazachstanu. Šéfom realizačného tímu bude Bílek, ktorý kvôli tomu opustil prvoligový FC Fastav Zlín. Oficiálne vyjadrenie zo strany kazašskej asociácie, respektíve priamo od Hippa však ešte nie je známe,“ uvádza mynitra.sme.sk.

Bývalý československý (5 štartov) a slovenský reprezentant (5 zápasov / 1 gól) si v klubovej hráčskej kariére zahral za Nitru, Slaviu Praha či Košice, po skončení aktívnej činnosti „presedlal“ na trénerstvo. Ako hlavný kouč viedol Artmediu Petržalka, Slovan Bratislava, Nitru, Jihlavu a maďarský klub Haladás Szombathely. V pozícii asistenta trénera bol v Nitre, Petržalke, ruskom tíme Saturn Moskovská oblasť, v Jihlave a teraz by mal pôsobiť v Kazachstane, kde v stredu údajne odcestoval. Michal Hipp v období od 26. mája 2012 do 13. júna 2013 v tandeme so Stanislavom Grigom sedeli spoločne na lavičke slovenskej futbalovej reprezentácie.

Jednu ponuku z Kazachstanu odmietol

Bílek a Hipp boli spoluhráči v reprezentácii Československa v roku 1990. „Raz už mal Hipp ponuku z Kazachstanu, ale od ligového klubu Irtyš Pavlodar. V novembri 2014, keď viedol FC Nitra v druhej lige, ju však odmietol. Zaujímavé je, že keď v roku 2016 skončil účinkovanie v Jihlave, nahradil ho práve Bílek,“ dopĺňa mynitra.sme.sk.

Futbalisti Kazachstanu sa v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy v roku 2020 stretnú v I-skupine s Belgickom, Ruskom, Škótskom, Cyprom a San Marínom. Z desiatich eliminačných skupín (piatich päťčlenných a piatich šesťčlenných, pozn.) postúpia na ME 2020 dve najlepšie mužstvá. Zostávajúce kvarteto účastníkov kontinentálneho šampionátu vzíde zo štyroch turnajov play-off jednotlivých divízii Ligy národov 2018/2019, ktoré sa uskutočnia v marci 2020.