Slovnaft Cup – žreb semifinále: Slovan vyzve Trnavu a „Ruža“ nastúpi proti Žiline

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) – Obhajca prvenstva ŠK Slovan Bratislava nastúpi proti FC Spartak Trnava a MFK Ružomberok proti MŠK Žilina v aprílovom semifinále slovenskej futbalovej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2017/2018. Stanovil to štvrtkový predpoludňajší žreb v Bratislave.

Prvé zápasy sú na programe 3. 4. v Ružomberku a 4. 4. v Bratislave, odvety v Žiline a Trnave o dva týždne neskôr (17. 4.). Finálový duel odohrajú v utorok 1. mája na trnavskom Štadióne Antona Malatinského.

„Na Trnavu sa tešíme a verím, že podáme dobré výkony. Chalani začali dobre hrať a dúfam, že oba zápasy prinesú futbal k spokojnosti divákov. Bolo by dobré, ak by sme do finále, ktoré sa hrá na trnavskom štadióne, postúpili my,“ povedal pre futbalsfz.sk funkcionár Slovana Rudolf Janček.

Pre „Ružu“ bol každý súper ťažký

PR manažér Spartaka Marek Ondrejka uviedol: „Z troch súperov, ktorí sa prebojovali do semifinále, sa dalo vyberať ťažko práve preto, že sa dostali medzi štvoricu najlepších, teda ukázali svoju kvalitu. V apríli nás bude čakať viac derby zápasov so Slovanom, nielen tie v lige, ale aj v pohári. Urobíme všetko pre to, aby sme vo finále na našom štadióne nastúpili my. O tom je však teraz predčasné hovoriť.“

Športový riaditeľ Ružomberka Dušan Tittel skonštatoval: „Pre Ružomberok bol každý z tej semifinálovej trojice ťažký súper. Začíname však od stavu 0:0, a tak sa predovšetkým v prvom, teda domácom dueli, pokúsime dosiahnuť taký výsledok ako sme uhrali na jeseň vo Fortuna lige, keď sme Žilinu doma zdolali 1:0. Radi by sme zopakovali účasť v európskom pohári; práve cez Slovnaft Cup je tá cesta momentálne pre nás najschodnejšia. Finále v Trnave nás láka.“

Zástupca MŠK Peter Pekara pre SFZ uviedol: „Pre nás je menšou výhodou, že začíname vonku. S Ružomberkom sú to vždy špecifické zápasy, veď pôjde o stredoslovenské derby. Dúfam, že s dobrým koncom pre nás.“

Víťaz vyzve šampióna MOL Cupu

V tohtotýždňovom štvrťfinále hranom na jeden zápas sa skončila pohárová púť jedného účastníka najvyššej dlhodobej súťaže Fortuna ligy a troch mužstiev z nižších súťaží.

Líder Fortuna ligy Spartak Trnava doma zvíťazil 2:0 nad FC DAC 1904 Dunajská Streda, Žilina triumfovala na pôde treťoligového TJ Iskra Borčice (2:0) a Ružomberok rovnakým výsledkom uspel na ihrisku druholigového FK Poprad. Výsledkovo najvyrovnanejšou konfrontáciou bol súboj domáceho Slovana Bratislava s druholigovým MFK Tatran Liptovský Mikuláš (4:3).

Víťaz Slovnaft Cupu si 29. júna zmeria sily so šampiónom českého MOL Cupu v dueli o Československý superpohár. Vlani v tomto súboji Slovan Bratislava remizoval 1:1 s FC Fastav Zlín a v následnom rozstrele z 11 m podľahol 5:6.