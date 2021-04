Smer nepodporí predĺženie núdzového stavu, podľa Budaja opozícia „balamutí“

Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) nepodporí predĺženie núdzového stavu v Národnej rade SR. V relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko to povedal poslanec a podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč.

Situácia môže trvať niekoľko mesiacov

„Je nezmysel zase schvaľovať núdzový stav, my už na to dlhodobo poukazujeme. Táto situácia, ktorá tu je, môže v obdobnom stave trvať ešte niekoľko mesiacov. Čo budeme stále predlžovať núdzový stav?“ povedal Takáč.

Ten dodal, že pandemický zákon by mohol byť riešením, ak nebude obmedzovať ľudské práva z hľadiska zákazu pohybu a vychádzania.

Hľadajú návrh zákona

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OľaNO) opozícia „balamutí“. „Jednoducho hovoria, že by sme mali zavrieť hranice a ľudí dať do karantény. Bez núdzového stavu na to nemáme právo,“ reagoval minister.

Doplnil, že vláda hľadá taký návrh zákona, ktorý by nahradil núdzový stav. „Dával by vláde len také kompetencie, ktoré súvisia s týmto druhom prírodnej katastrofy,“ uzavrel Budaj.