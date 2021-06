Smer-SD predbehol Matovičovo OĽaNO, do parlamentu by prešli aj KDH a Aliancia

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) by vyhrala voľby aj v júni. Podľa prieskumu volebných preferencií agentúry AKO by jej svoj hlas odovzdalo 21 percent voličov. Druhé miesto obsadila vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 13,9 percenta hlasov.

Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) predbehla vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a skončila tak na treťom mieste. Smer-SD by v júnových voľbách získal 10,6 percenta a OĽaNO presných deväť percent.

Do Národnej rady SR by sa tesne dostali aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Aliancia – Szövetség, spoločná strana SMK-MKP, Most-Híd a Összefogás-Spolupatričnosť. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky formou telefonického rozhovoru, ktorý od 7. do 11. júna vykonala agentúra AKO na vzorke 1 000 respondentov.

Správu budeme aktualizovať.