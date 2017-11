Smer-SD stratil svoju dominanciu, ale stále je najsilnejšou stranou, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA 5. novembra (WebNoviny.sk) – Tento týždeň bude Smer-SD otvorene hovoriť o výsledkoch volieb do vyšších územných celkov. Povedal to v TA3 v relácií V politike podpredseda vlády za Smer-SD Peter Pellegrini s tým, že výsledky volieb treba zobrať s pokorou.

„Nemôžeme teraz konštatovať, že Smer-SD dopadol zle. Pri niektorých krajoch som aj ja sklamaný, ale môže nám to dať impulz,“ uviedol. Podľa neho strana zhodnotí, či a kde sú potrebné personálne zmeny alebo zmeny vo vedení politiky, či v krajských štruktúrach. „Máme pred sebou dosť času, aby sme ukázali, akým smerom sa vyvíja aj Smer. Očakávali sme lepší výsledok,“ povedal a dodal, že nie je zástancom rýchleho konania.

Smer-SD obhájil županov iba v dvoch krajoch

Napriek tomu, že vládny Smer-SD obhájil miesta županov iba v dvoch krajoch, Pellegrini je presvedčený, že voľby vyvolali významný záujem občanov. Ocenil, že voliči v Banskobystrickom kraji zvolili za predsedu nie Mariana Kotlebu, ale Jána Luntera, ktorého podporovalo široké spektrum vládnych aj opozičných strán.

„Som rád, že dvaja naši kandidáti (Milan Belica v NTK a Jaroslav Baška v TSK) obhájili svoje pozície. čakal som od výsledkov viac, niektoré prehry ma veľmi prekvapili. prieskumy nenaznačovali problém napríklad v Košiciach, v Žiline,“ uviedol. Pellegrini si myslí, že strana má aj dostatok zvolených poslancov v krajských zastupiteľstvách. Podľa neho v niektorých prípadoch „došlo už aj k únave materiálu“.

AKo príklad uviedol dosluhujúceho predsedu Prešovského kraja Petra Chudíka, ktorý ako župan pôsobil 16 rokov. „Aj keď je úspešný politik a kraj sa posunul, prevládla chuť mať niečo nové,“ podotkol. V Žiline vníma potrebu výmeny Juraja Blanára za Eriku Jurinovú preto, že ľudia vnímajú dlhotrvajúcu zlú situáciu v doprave.

Kiššová vidí ako dôvod korupčné kauzy

Opozičná poslankyňa za SaS Jana Kiššová si myslí, že dôvodom, prečo ľudia opäť nezvolili za predsedov kandidátov Smeru, sú korupčné kauzy vládnej strany. Rovnako voliči podľa nej ocenili spojenie stredopravých strán, ktoré postavili spoločných kandidátov v jednotlivých krajoch na rozdiel od vládnej koalície, ktorá sa na spoločných kandidátoch nedohodla.

„Spolupráca im dáva nádej, že sa kraje budú spravovať efektívnejšie,“ uviedla. Podľa nej ľudia voľbami prejavili záujem o zmenu ľudí vo vedení krajov ako aj boj proti extrémizmu.

Smer-SD stráca zo svojej dominancie

Pellegrini nemá vedomosť, že by každý kraj bol postihnutý nejakou kauzou. „Krajom sa darí a kvalita života sa zlepšuje. Áno, Smer-SD stráca zo svojej dominancie, ale stále je najsilnejšou stranou,“ uviedol. „

Teraz konečne páni z opozície dostali tieto významné posty. Od budúceho mesiaca budeme môcť pozerať, ako prejdú od sľubov k reálnym skutkom a poslanci Smeru budú pozorne sledovať, či to boli prázdne reči a slová. Až teraz zistia, že je to diametrálne odlišné. Bude ma zaujímať, ako sa im bude v krajoch dariť. Trošku ma mrzí, že sa aj vládnej koalícii nepodarilo uzavrieť koalície vo viacerých krajoch ako v TSK. Možno aj v iných krajoch by sme tak mali úspešných kandidátov viacej,“ povedal.

Kiššová je presvedčená, že výsledky volieb sú záväzok. „Očakávania sú obrovské a verím, že výsledky prídu,“ uviedla s tým, že bezmocnosť v opozícií je zlá, keď má riešenia a vie, že by fungovali, no nemajú moc ich aplikovať do praxe.