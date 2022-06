Smer-SD v piatok predstaví referendovú otázku a prezidentka sa musí rozhodnúť, či je za Matoviča alebo za Slovensko (video)

Tento týždeň v piatok bude známa otázka do referenda o predčasných voľbách a začne sa zber podpisov občanov. Na tlačovej besede strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) to v stredu vyhlásil jej predseda Robert Fico.

Povedal, že Smer-SD rokoval so stranami Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), Slovenská národná strana (SNS) a Republika a všetky tri strany sú za referendum.

Smer-SD mieni ešte rokovať do piatka s ďalšími stranami. Osloviť chce napríklad mimoparlamentnú stranu Progresívne Slovensko. Robert Fico mieni poslať list tiež všetkým primátorom a starostom. Komunikovať bude s odbormi či Jednotou dôchodcov Slovenska.

Minimálna šanca

Fico povedal, že referendovú otázku pripravili tak, aby sa dala prezidentke minimálna šanca obrátiť sa na Ústavný súd SR. Ambíciou je vyzbierať potrebných aspoň 350-tisíc podpisov do konca júla tohto roka. Na petičnom hárku nebudú logá politických strán.

„Efektívnejšie bude, že každá strana by išla s vlastným zberom,“ poznamenal Fico o zhromažďovaní podpisov.

Matovič alebo Slovensko

Slovensko potrebuje podľa šéfa Smeru-SD inú vládu, kde nikto nebude verejnosť „otravovať s hádkami, nebudú tam psychopati, ľudia, ktorí ukradli tituly“.

Smer-SD si želá, aby prezidentka vyhlásila referendum v deň spojených komunálnych a župných volieb, ktoré sa uskutočnia 29. októbra tohto roka. Podľa Fica prezidentka sa bude musieť rozhodnúť, či je „za Matoviča alebo za Slovensko“.

Predbežné znenie otázky

Predseda Smeru-SD minulý týždeň priblížil, že referendová otázka by mala znieť, či ľudia súhlasia s tým, aby došlo k takej zmene Ústavy SR, ktorá do budúcnosti umožní, aby sa predčasné parlamentné voľby mohli konať buď na základe referenda alebo na základe ústavného zákona, ktorý príjme Národná rada SR a súčasne, či súhlasia s tým, aby sa ukončilo funkčné obdobie terajšej Národnej rady SR a do 30 dní budú musieť byť nové parlamentné voľby.