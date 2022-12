Smer stráca na Hlas štyri percentá, SaS je v prieskume pred OĽaNO a progresívci sú v prvej trojke

Parlamentné voľby by najbližší víkend vyhrala strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 20,2 % hlasov opýtaných.

Ako vyplýva z celoslovenského prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane, na druhom mieste by skončila strana Smer – slovenská sociálna demokracia (Smer-SD) so ziskom 16,1 %.

Progresívne Slovensko (PS) by volilo 11,8 % respondentov.

SaS je pred OĽaNO

Prvú štvorku uzatvára strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom necelých 10 %. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by podľa prieskumu získalo 8 % hlasov respondentov, hnutie Sme rodina 7,7 % a Republika 6,6 %. Do parlamentu by sa ešte dostalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom 5,5 % hlasov.

Pred bránami parlamentu by zostali Slovenská národná strana (4 %), Aliancia – Szövetség (3,1 %), Za ľudí (1,7 %), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (1,6 %), Maďarské fórum (1,3 %), Dobrá voľba – Umiernení (0,9 %) či Národná koalícia (0,8 %). Politické strany Život – národná strana, socialisti.sk, Spolu – občianska demokracia a Slovenský patriot by zhodne volilo 0,2 % účastníkov prieskumu.

KDH by malo desať kresiel

Strana Hlas-SD by mala v parlamente 35 mandátov. Stranu Smer-SD by v parlamente zastupovalo 28 poslancov. Progresívne Slovensko by podľa prieskumu získalo 21 mandátov, SaS 17, OĽaNO 14, Sme rodina 13 a Republika 12 mandátov. Kresťanských demokratov by v novom parlamente reprezentovalo 10 poslancov.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania prieskumu, tak 17 % opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu by volili. Ďalších 16 % deklarovalo, že by voliť nešli a 3,4 % opýtaných na otázku odmietlo odpovedať. Rozhodnutých by bolo 63,5 % oprávnených voličov.

Agentúra AKO urobila prieskum v období od 6. do 12. decembra 2022 na vzorke tisíc respondentov.