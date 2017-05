Smola a Hrušky zverejnili videoklip k piesni Only Love

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská kapela Smola a Hrušky predstavila videoklip ku skladbe Only Love. Novinka je predposledným singlom z albumu Čiernobiely (2017) a formácia na nej spolupracovala s francúzskym multižánrovým trubkárom, raggamuffinistom Tribumanom a slovenským sesterským duom Alžbeta & Júlia.

“Skladba mieša rôzne štýly a bola to výzva spojiť môj raggamuffin so štýlom kapely. Posolstvo skladby je o láske a jednote. Láska sa začína susedstvom a pokračuje po celom svete prostredníctvom našich textov a hudby s pozitívnymi vibráciami. Myšlienka tejto spolupráce vznikla v roku 2014, keď som navštívil Slovensko a koncertoval som aj v Spišskej Novej Vsi. Vtedy som sa zoznámil s manažérom kapely Martinom, ktorý mi pomohol a vzišlo z toho medzinárodné spojenie a priateľstvo,” vyjadril sa o spolupráci francúzsky muzikant.

“Pieseň Only Love sa nám páči svojou melódiou, letnou náladou a odkazom, ktorý hovorí o tom, že len láska dokáže zachrániť svet,“ dodali sestry.

V takmer štvorminútovom videu možno vidieť hudobníkov, ktorí sa prechádzajú ulicami veľkomesta. O vznik klipu sa zaslúžili Martin Krestián Documentary, Peter Regec Learto production a Brice Hincker CHS production. Kapela ho nakrúcala v Londýne, Štrasburgu aj na Spiši.

“Zábery z Londýna sme snímali, ešte keď som mal roztrhnutú achilovku, ako dôsledok môjho pôsobenia v slovenskej basketbalovej extralige a musel som sa pohybovať na invalidnom vozíku. Využili sme tento hendikep a klip je v podstate sociálny experiment. Zachytili sme rôzne reakcie ľudí a okolia – ako sa správajú k človeku na vozíku a v núdzi. Zaujímavé bolo, že pomáhali skôr ľudia na pohľad z nižších sociálnych vrstiev a inej farby pleti, alebo dievčatá, ako takzvaní slušní bieli ľudia. No zažili sme aj agresiu počas natáčania v doubledeckri. Jeden arabský cestujúci sa nám vyhrážal smrťou, ak neodložíme kamery. Pozorný divák si určite všimne multikultúrny rozmer snímky. Nečakaná bola práve prebiehajúca demonštrácia proti vojne na Trafalgar Square. Úplne nám zapadla do celého konceptu a umocnila ústrednú myšlienku, ktorou je parafráza výroku Martina Luthera Kinga, že láska je jediná sila, ktorá môže zmeniť nepriateľa na priateľa,” opísal nakrúcanie videa frontman kapely Spoko Kramár.

Only Love je predposlednou skladbou zo spomínanej štúdiovky. Vizuálne spracovanie chýba už len piesni Daj mi signál, v ktorej hosťuje kapela Zoči Voči a Zita Rigondeaux z kapely Bijouterrier. Skupina sa preto rozhodla na videu spolupracovať so svojimi fanúšikmi a mladými umelcami. Tí môžu svoje nápady konzultovať s kapelou na e-mailovej adrese manager@smolaahrusky.sk.

Kapela Smola a Hrušky vznikla roku 1997. Šesťčlenná formácia má na konte albumy ako Jeseň 2003 (2003), Na chate (2005), Kameň Papier Nožnice (2008), Lajfka (2010), Palec hore (2012) alebo spomínanú nahrávku Čiernobiely. Okrem toho vydala DVD 13 životov / Live in Topfest (2010), Best On 1997 – 2015 (2015) a CD a DVD Unplugged Live in Spišské Divadlo (2016). Medzi najznámejšie skladby skupiny patria Honey Honey, Fajčiť treba, Lovesong, Tangá, Analog Digital, Na čom záleží, Pridaj si ma, Matura, Hit či Svokra.

Informácie pochádzajú od manažéra kapely Smola a Hrušky Martina Hlavatého a z archívu agentúry SITA.