SND sa stalo členom Francúzsko-slovenskej obchodnej komory

Slovenské národné divadlo sa stalo novým členom Francúzsko-slovenskej obchodnej komory. Vedenie SND si od tohto členstva sľubuje príležitosti na získanie nových zahraničných divákov aj inšpiratívne partnerstvá.

Slovenské národné divadlo bolo ako nový člen Francúzsko-slovenskej obchodnej komory predstavené na valnom zhromaždení v Bratislave. Vedenie divadla na mieste reprezentoval generálny riaditeľ SND Matej Drlička a ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák.

„Partnerstvá a priateľstvá s krajinami, ako je Francúzsko, kde kultúra a umenie veľa znamená, sú pre inštitúciu, akou je Slovenské národné divadlo, mimoriadne dôležité. Veríme, že aj vďaka členstvu vo Francúzsko-slovenskej komore budeme mať šancu osloviť cenných partnerov, získať nové kontakty a možnosti prezentácie SND vo Francúzsku, ako aj prilákať do SND nových divákov nielen z radov turistov, ale aj francúzskej komunity na Slovensku,“ hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

GR SND Matej Drlička predstavuje SND na Valnom zhromaždení FSOK. Foto: SND

SND za svoju vyše storočnú históriu doteraz nebolo členom žiadnej obchodnej komory.

„Spolu s novým vedením veríme, že umenie a biznis by sa mali spolu rozprávať, mali by sa vedieť rozprávať a v prípade našej krajiny by sa mali naučiť rozprávať. Myslíme si, že je potrebné, aby biznis komunita vnímala divadlo nielen ako priestor na kultúrne vyžitie, ale aj ako atraktívny priestor na svoje podujatia, ktoré môže skombinovať s výnimočným kultúrnym zážitkom,“ dodáva Drlička.

Francúzsko má miesto aj v programe Slovenského národného divadla. Činohra SND na jeseň premiérovala hru Matka oceňovaného francúzskeho dramatika Floriana Zellera.

Veľvyslanec Francúzska na Slovensku Pascal Le Deunff a GR SND Matej Drlička. Foto: SND

Opera SND pripravuje v nasledujúcej sezóne premiéru opery Carmen francúzskeho skladateľa Georgesa Bizeta a privíta aj francúzskeho režiséra Gilberta Blina, ktorý bude v SND režírovať Donizettiho Mariu Stuardu.

Slovenské národné divadlo je aj domovom prehliadky francúzskeho filmu Créme de la Créme a Be2Can, prehliadky filmov z trojice najväčších filmových festivalov vrátane francúzskeho Cannes.

Francúzsko-slovenská obchodná komora je dôležitým aktérom v podnikateľskom prostredí a partnerom slovenských, francúzskych či európskych inštitúcií. V súčasnosti združuje viac ako 130 spoločností vrátane najväčších zahraničných investorov na Slovensku.

Aktívne prispieva k vytvoreniu priaznivých podmienok pre investície a hospodársku činnosť a koná v prospech vzťahov s orgánmi verejnej správy, organizáciami zamestnávateľov a iných asociácií.

Komora pre svojich členov usporadúva rôzne podujatia: pracovné raňajky na aktuálnu tému, kde účastníci a zaujímaví odborníci z odboru ponúkajú množstvo informácií o najnovších zmenách zákonov, vývoji svetovej ekonomiky či súčasnej situácii v rôznych odvetviach, ale aj tradičné networkingové podujatia, kde účastníci oceňujú najmä príležitosť nájsť nových obchodných partnerov.

