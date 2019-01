SNS nesúhlasí so zrušením osobitného odvodu, návrh ministerstva financií nepodporí

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) – Koaličná SNS nebude súhlasiť so zrušením osobitného odvodu pre regulované subjekty. Ministerstvo financií SR pritom už dalo do pripomienkového konania predbežnú informáciu o tvorbe právnych predpisov súvisiacich so zákonom o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach.

„SNS nebude súhlasiť, nie je koaličná dohoda na takýto krok Ministerstva financií SR,“ povedala pre portál vEnergetike.sk riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Ďalšia koaličná strana Most-Híd na otázky k tejto problematike neodpovedala.

Snahy o prehodnotenie pravidiel

Podľa ministerstva je hlavným cieľom návrhu prehodnotiť pravidlá aplikácie a efektivitu osobitného odvodu. „Osobitný odvod sa zaviedol s cieľom spravodlivejšie rozdeliť bremeno nákladov hospodárskej krízy, ale aj efektívnym spôsobom mobilizovať zdroje za účelom zvýšenia tempa hospodárskeho rastu. Z aktuálnych podnetov evidujeme snahy o prehodnotenie pravidiel aplikácie zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach,“ uviedol rezort financií, ktorý však nechcel bližšie špecifikovať svoje nasledujúce kroky. „K detailom je nateraz predčasné sa vyjadrovať,“ odkázal tlačový odbor ministerstva. Nateraz je tak známe iba to, že pripomienkové konanie k predbežnej informácii by malo trvať v prvom polroku tohto roka.

Ministerstvo hospodárstva vedené taktiež nominantom strany Smer-SD by privítalo zrušenie osobitného odvodu. „Minister hospodárstva Peter Žiga sa opakovane vyjadril, že akékoľvek dodatočné odvody zaťažujú podnikateľské prostredie, nie sú dobré a vníma ich negatívne. V tejto súvislosti už uviedol, že je za zrušenie osobitného odvodu pre energetické spoločnosti a sieťové odvetvia. Znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia podnikateľského prostredia zvýši konkurencieschopnosť podnikov a slovenskej ekonomiky,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca ministra Maroš Stano.

Rozpočet počíta s výnosom z odvodu

Zmeny v osobitných odvodoch regulovaných firiem sa v parlamente údajne chystali už na poslednej schôdzi parlamentu v minulom roku cez prerokúvanú novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Práve pri tomto návrhu totiž poslanec za Smer-SD Maroš Kondrót požiadal parlament o vrátenie návrhu na prerokovanie finančnému a hospodárskemu výboru s odôvodnením, že predkladá zásadný pozmeňujúci návrh, ktorý si opätovnú diskusiu v týchto výboroch vyžaduje. Nakoniec svoj pozmeňujúci návrh stiahol.

Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach sa vzťahuje na spoločnosti v oblasti energetiky, poisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, elektronických komunikácií, farmácie, poštových služieb či dopravy. Týmto spoločnostiam stanovuje od septembra 2012 povinnosť platiť osobitný odvod z podnikania. Od začiatku minulého roka sa pritom odvod zdvojnásobil a zrušilo sa jeho časové obmedzenie. Sadzba odvodu by sa mala znížiť v dvoch krokoch, a to od roku 2019 a od roku 2021. Odvod od minulého roka platia firmy výhradne z príjmov, resp. výnosov z regulovanej činnosti. Povinnosť platiť špeciálny odvod majú regulované firmy, ktorých hospodársky výsledok, resp. predpokladaný hospodársky výsledok bude minimálne 3 mil. eur.

S výnosom z osobitného odvodu regulovaných subjektov pritom počíta aj návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. A nejde o nezanedbateľné sumy. V budúcich dvoch rokoch totiž analytici rezortu financií vyrátali odhadované príjmy z osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach na úrovni vyše 128 mil. eur ročne a v roku 2021 po znížení odvodu vyše 92 mil. eur.