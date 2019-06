SNS oslavuje 148 rokov, Danko poďakoval všetkým členom a priaznivcom za ich podporu

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) – Najstarší politický subjekt, Slovenská národná strana, dnes oslavuje 148 rokov, strana bola založená 6. júna 1871.

Ako agentúru SITA informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová, jún je pre SNS mesiacom najdôležitejších udalostí na ceste Slovákov k dôstojnej a hrdej samostatnosti. Predseda SNS Danko poďakoval všetkým členom a priaznivcom za ich podporu.

„Práve ich zásluhou je, že Slovenská národná strana prežila, a tak sa dostala do najvyššej politiky. Bez dôvery a podpory Slovákov by sme si takéto výročie nemohli každý rok pripomínať, síce stále pod pôvodnou, no dnes už historickou značkou,“ povedal.

Ciele slovenských národovcov

Škopcová priblížila, že v dejinách slovenského národa máme dôkazy, ako je Memorandum národa slovenského, Programový dokument slovenských národných požiadaviek, ktorého hlavným tvorcom bol Štefan Marko Daxner.

„Opierali sa oň zakladatelia Matice slovenskej v roku 1863 a zakladatelia Slovenskej národnej strany v roku 1871. Memorandové požiadavky zostali základným programovým cieľom slovenských národovcov v období do vypuknutia prvej svetovej vojny, keď vrcholila maďarizácia na území Slovákov, ale objavila sa i v novodobej histórii,“ priblížila hovorkyňa.

Snem strany vo Zvolene

Matica slovenská a SNS plnili podľa národniarov v histórii Slovákov dôležitú a nenahraditeľnú úlohu. Danko poukázal na fakt, že všetko so všetkým súvisí.

„Členovia SNS sú aj členmi Matice slovenskej. Prvý predseda SNS Viliam Pauliny-Tóth sa pred jej vznikom zaslúžil o založenie a rozvoj Matice slovenskej a jej myšlienky šíril vo všetkých časopisoch, ktoré redigoval. Nesmieme zabudnúť, že dôrazne obraňoval Maticu slovenskú a odmietal jej zatvorenie. Preto je namieste si každý rok pripomínať aj výročie narodenia Viliama Pauliny-Tótha. Tento rok sme si pripomenuli jeho 193. výročie,“ dodal.

Oslavy výročia strany národniarov vyvrcholia odovzdaním najvyššieho straníckeho vyznamenania Radu Martina Rázusa na XXVI. sneme SNS 22. júna vo Zvolene, prezradil predseda strany.