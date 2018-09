Sobolenková ovládla finále dvojhry vo Wu-Chane a získala svoj druhý „singlový“ titul v kariére

WU-CHAN 29. septembra (WebNoviny.sk) – Bieloruska Arina Sobolenková zvíťazila vo dvojhre na tenisovom turnaji WTA Premier 5 Dongfeng Motor Wuhan Open v čínskom Wu-chane. Dvadsaťročná rodáčka z Minska zvládla sobotňajšie finále proti Estónke Anett Kontaveitovej, ktorú zdolala za 74 minút 6:3, 6:3.

Pre Sobolenkovú je to druhý „singlový“ titul v seniorskej kariére. Ten premiérový získala krátko pred US Open, keď na turnaji v New Havene triumfovala vo finále nad Španielkou Carlou Suárezovou-Navarrovou. V tomto kalendárnom roku bola vo finále dvojhry aj vo švajčiarskom Lugane a anglickom Eastbourne.

Štvorhru ovládli Elise Mertensová a Demi Schuursová. Tento belgicko-holandský pár triumfoval nad Češkami Andreou Sestini-Hlaváčkovou a Barborou Strýcovou za 79 minút 6:3, 6:3.

Výsledky sobotňajších stretnutí finále dvojhry a štvorhry na tenisovom turnaji WTA Premier 5 Dongfeng Motor Wuhan Open v čínskom Wu-chane (celková dotácia 2,746 milióna USD, tvrdý povrch):