Sociálna poisťovňa bude získavať informácie iba o deťoch, ktoré nechodia do školy

Okresné úrady budú Sociálnej poisťovni po novom poskytovať informácie iba o deťoch, ktoré nechodia do školy. Ako informoval riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovni Peter Višváder, táto zmena, ktorá sa riadi novelou zákona o sociálnom poistení, platí od stredy 23. septembra. Do 3. októbra by mali školy poslať svoje prvé zoznamy „neúčasti“ za september 2020 okresným úradom v sídle.

Poisťovňa musí mať zoznamy žiakov materských škôl a škôl od okresných úradov za každý mesiac k dispozícii do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Višváder vysvetlil, že načas doručené zoznamy so správnymi údajmi potrebuje Sociálna poisťovňa k tomu, aby mohla skontrolovať nárok na vyplatenú pandemickú dávku ošetrovné poberateľovi tejto dávky.

Višváder zároveň upozornil, že pre detské jasle a zariadenia sociálnych služieb sa povinnosti nemenia. Platí pre nich aj naďalej povinnosť zasielať zoznamy klientov.

Tiež platí nahlasovanie zmien v týchto zoznamoch spolu so zoznamami prítomných klientov. Tieto inštitúcie sú povinné doručiť zoznamy a zmeny do e-schránky Sociálnej poisťovne do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.