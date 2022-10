Sociálnej poisťovni v budúcom roku výrazne stúpnu príjmy a výdavky, od zamestnancov a SZČO dostane miliardy eur

Sociálna poisťovňa by mala v budúcom roku hospodáriť s príjmami v celkovej sume 11,9 miliardy eur a s výdavkami v sume 11,08 miliardy eur. V porovnaní s rozpočtom poisťovne na tento rok majú príjmy poisťovne stúpnuť o 1,52 miliardy eur a výdavky o 1,18 miliardy eur.

Poisťovňa by mala budúci rok hospodáriť bez finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR.

Výdavky poisťovne

Od ekonomicky aktívnych osôb, teda od zamestnancov, dohodárov, či samostatne zárobkovo činných osôb by poisťovňa mala v budúcom roku vybrať 10,1 miliardy eur, čo by malo byť o 1,26 miliardy eur viac, ako sa počítalo v rozpočte Sociálnej poisťovne na tento rok. Výdavky na vyplácanie dávok sociálneho poistenia by mali budúci rok dosiahnuť 10,83 miliardy eur.

V porovnaní s rozpočtovanou sumou na tento rok majú stúpnuť o 1,16 miliardy eur. Výdavky správneho fondu, ktorý slúži na financovanie činnosti Sociálnej poisťovne, majú byť v budúcom roku v sume takmer 220 miliónov eur.

Nárast príjmov a výdavkov

Príjmy aj výdavky poisťovne majú výrazne vzrásť aj v roku 2024. Príjmy poisťovne majú ísť nahor z budúcoročných 11,9 miliardy eur na takmer 13,6 miliardy eur. Táto čiastka však už zahŕňa aj transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 1,2 miliardy eur. Výdavky poisťovne majú v roku 2024 stúpnuť z budúcoročných 11,08 miliardy eur na 13,03 miliardy eur.

S nárastom príjmov aj výdavkov Sociálnej poisťovne sa počíta aj v roku 2025. Príjmy majú stúpnuť na 14,31 miliardy eur a výdavky na 13,73 miliardy eur. V roku 2025 by pritom mala poisťovňa dostať finančnú pomoc od štátu v sume 1,4 miliardy eur.