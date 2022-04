Šojgu obvinil Západ z pretrvávania vojny. USA a ďalšie krajiny podľa ministra predlžujú ruskú operáciu na Ukrajine

Spojené štáty americké a ďalšie krajiny Západu robia podľa ruského ministra obrany „všetko pre to, aby predĺžili ruskú vojenskú operáciu na Ukrajine“. Sergej Šojgu na kolégiu s najvyššími vojenskými predstaviteľmi krajiny v Moskve povedal, že zvyšovanie objemu zásob zahraničných zbraní Ukrajine „jasne ukazuje ich úmysly provokovať režim v Kyjeve, aby bojovali do posledného Ukrajinca“.

Ruské sily podľa jeho slov tiež metodicky vykonávajú plán na „oslobodenie Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky“ na východe Ukrajiny. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Zábery ministra z kolégia odvysielala ruská štátna televízia Rossija 24. Podľa BBC nie je jasné, či stretnutie vysielali naživo alebo bolo prednahraté. Ak by sa to potvrdilo, bolo by to Šojguovo prvé verejné vystúpenie po mnohých dňoch sprevádzaných správami o jeho zdravotných problémoch.