Španielski voliči druhýkrát v tomto roku hlasujú v parlamentných voľbách

V Španielsku sa začali druhé parlamentné voľby v tomto roku. Hlasovať v nich môže 37 miliónov oprávnených voličov. Volebné miestnosti budú otvorené do 20:00 a výsledky by mali byť známe o niekoľko hodín neskôr. Prvé tohtoročné parlamentné voľby sa konali v apríli. Najviac kresiel, nie však väčšinu, v nich získala Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) úradujúceho premiéra Pedra Sáncheza.

Keďže sa socialistom nepodarilo vytvoriť koalíciu s inými politickými stranami a do septembrového posledného termínu sformovať vládu, musel Sánchez vyhlásiť nové voľby.

Žiadna z kandidujúcich strán by podľa prieskumov verejnej mienky nemala získať potrebnú väčšinu. Prieskumy favorizujú PSOE, no strana zrejme získa menej hlasov ako v apríli a bude mať zase problém vytvoriť vládu. Lepšie by sa malo dariť krajne pravicovej strane Vox a konzervatívnej Ľudovej strane (PP).

Nedeľňajšie parlamentné voľby, ktoré sú už štvrté za štyri roky, zatienili nepokoje v Katalánsku a nárast popularity Voxu.

Kampani dominovala práve kríza v Katalánsku, pričom strany na pravej strane politického spektra – Vox, PP a stredopraví Ciudadanos (Občania) – zaujali tvrdý postoj voči separatistom.

