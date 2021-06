Španielsko vyradilo Slovensko zo zoznamu štátov s vysokým rizikom nákazy, treba mať však vyplnený formulár

Španielsko vyradilo Slovensko zo zoznamu štátov s vysokým rizikom nákazy. Zoznam sa aktualizuje každých sedem dní, je preto potrebné pravidelne začiatkom týždňa sledovať aktuálny vývoj v krajine. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.

„Zároveň odporúčame zistiť si vopred u leteckej spoločnosti podmienky nástupu do lietadla. Niektoré letecké spoločnosti od cestujúcich na vstup na palubu vyžadujú testy a to aj v prípade, že to na vstup do Španielska od občanov SR aktuálne krajina nevyžaduje,“ uvádza rezort diplomacie. Pri vstupe do Španielska po mori alebo letecky sa vyžaduje predloženie sanitárneho formulára, ktorý je potrebný aj pri tranzite krajinou.

Formulár je v štyroch jazykových mutáciách (anglicky, španielsky, nemecky a francúzsky) možné vyplniť aj pomocou aplikácie v mobilnom telefóne. Cestujúci získa po odoslaní formulára QR kód, ktorý je potrebný počas kontroly a na to, aby mohol cestujúci pokračovať v ceste v rámci krajiny.

„Cestujúcim na letoch prichádzajúcich zo zahraničia okrem kontroly dokumentácie merajú teplotu pomocou termovíznych kamier (nemá byť vyššia ako 37,5 stupňa Celzia) a vykonáva sa i vizuálna kontrola prichádzajúcich,“ uzatvára rezort diplomacie.