Spartak Trnava postúpil v Európskej lige ďalej, drámu s Radnikom rozhodol po pokutových kopoch

Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do 2. predkola Európskej ligy 2019/2020.

Víťaz slovenského Slovnaft Cupu z minulej sezóny v 1. predkole vyradil tím Radnik Bijeljina z Bosny a Hercegoviny, keď po minulotýždňovej prehre u súpera 0:2 triumfovali v domácej odvete 2:0 po predĺžení, aj po deväťdesiatich minútach viedli 2:0.

V penaltovom rozstrele zvíťazil Spartak 3:2. Počas deväťdesiatich minút skórovali za Trnavu Alex Sobczyk a Kristián Mihálek, v predĺžení gól nepadol. V rozstrele za domácich uspeli Marko Tešija, Alex Sobczyk a Matej Jakúbek, brankár Dobrivoj Rusov inkasoval iba od Alema Merajiča a Nedima Mekiča.

Víťaz slovenského Slovnaft Cupu z minulej sezóny Spartak Trnava v 2. predkole vyzve bulharský tím Lokomotiv Plovdiv. Futbalisti slovenského klubu sa u súpera predstavia 25. júla, odveta v Trnave je naplánovaná na 1. augusta.

Európska liga 2019/2020 – 1. predkolo odveta Spartak Trnava – Radnik Bijeljina (Bos. a Herc.) 2:0 po predĺžení (1:0, 2:0), na pokutové kopy: 3:2 – postupuje Trnava Góly: 10. Sobczyk, 87. Mihálek, ŽK: 11. Halilovič, 22. Mitrea, 27. Záhumenský, 58. Mesík, 96. Tešija, 105. Mihálek, pri rozstrele: Rusov – 50. Radovič, 69. Simonovič, 71. Peco, 105.+ Plavšič, pri rozstrele: Kozič, ČK: 109. Mitrea (Trnava) po druhej ŽK, rozhodovali: Hasanov – Husejnov, Hašimov (všetci Azer.), 4222 divákov

Penaltový rozstrel: Tešija – 1:0, Merajič – 1:1, Sobczyk – 2:1, Motika – nedal, Záhumenský – nedal, Mekič – 2:2, Lovat – nedal, Plavšič – nedal, Jakúbek – 3:2, Popara – nedal Zostavy:

Spartak Trnava: Rusov – Mesík, Mitrea, Záhumenský – Oršula (80. Mihálek), Dangubič (64. Marko Kelemen), Halilovič (93. Turňa), Tešija, Lovat – Tavares (77. Jakúbek), Sobczyk

Radnik Bijeljina: Kozič – P. Sušič (61. Merajič), Simonovič, Šubert, Radovič – Popara, Mekič – Peco, Djurič (88. Bradonjič), Maksimovič (99. Plavšič) – Zukič (54. Motika) Hlasy (zdroj: RTVS):

Ricardo Chéu (tréner Trnavy): „Toto sme si želali. ale musíme zostať pokojní. Všetci sme šťastní, no musíme myslieť na novú ligovú sezónu, ktorá sa začína už počas víkendu. Dnes sme si vypracovali dosť šancí a tešíme sa z postupu. Na penaltách sme pracovali, nepovažujem ich za lotériu. Dnes rozhodlo to, ze náš brankár v rozstrele zachytal dobre. Plovdiv je veľká výzva, ale teraz musíme myslieť na ligu. Dobrivoj Rusov (brankár Trnavy): „Hráčov súpera sme dobre nepoznali, tak sme sa nemohli pripraviť na penalty. Počas celého duelu som nemal prácu, takže pred chlapcami musím sňať klobúk. Mohli sme vyhrať aj vyšším rozdielom. To, že som pomohol tímu v penaltách je moja práca, od toho som tam.“

I. polčas

Spartak začal pred vlastnými fanúšikmi aktívne a odmenou bol Trnavčanom gól Sobczyka v 10. minúte – domáci útočník sa najlepšie zorientoval pred bránkou súpera a vykresal postupovú nádej pre zverencov trénera Ricarda Chéua.

„Andeli“ hýrili aktivitou aj v ďalšom priebehu prvého polčasu, nenašli však recept na gólmana Dalibora Koziča. Šance postupne nepremenili Bogdan Mitrea, Ivan Mesík a dvakrát Rafael Tavares.

II. polčas

Po zmene strán chcel Spartak pridať druhý gól, ale hostia hrozili kontrami. V 48. minúte koncovka Tavares skončila na brvne hosťujúcej bránky, rovnaký hráč mieril do konštrukcie aj v 62. minúte, tentokrát hlavou.

Desať minút pred koncom druhého polčasu mieril tesne vedľa striedajúci Marko Kelemen, Trnave v tom okamihu chýbal stále jeden zásah na to, aby poslal zápas do predĺženia. V 87. minúte sa Spartak dočkal – center Lucasa Lovata z ľavej strany vyboxoval gólman Kozič len do striedajúceho Kristiána Miháleka a lopta sa od hlavy 19-ročného mladíka dostala do bránky – 2:0.

Predĺženie a rozstrel

V prvej časti predĺženia nezužitkoval šancu domáci Mihálek a od 109. minúty domáci hrali bez vylúčeného kapitána Mitreu, ktorý dostal druhú žltú kartu.

Keďže gól už do konca extra tridsaťminútovky nepadol, prišli na rad pokutové kopy. V nich Trnava ani raz neprehrávala, v poslednej sérii uspel Jakúbek a Rusov zneškodnil pokus Nikolu Poparu.