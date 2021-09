Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic príde o mesačný plat, pretože nestihol podať oznámenie o svojich majetkových pomeroch. Urobiť tak mal do 30 dní od nastúpenia do funkcie. Agentúre SITA to povedal predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko (Smer-SD).

„Bolo tam začaté konanie, teraz sme mu uložili pokutu vo výške mesačného platu verejného funkcionára za predchádzajúci rok,“ uviedol Susko po rokovaní výboru. Dodal, že bolo viacero verejných funkcionárov, ktorí lehotu 30 dní nestihli. Takúto povinnosť stanovuje zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Lipšic sa ujal funkcie špeciálneho prokurátora tento rok v polovici februára. Sľub zložil do rúk predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).