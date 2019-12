Spevák Justin Bieber oznámil nový singel, album a turné

Kanadský spevák Justin Bieber počas Vianoc oznámil, že v roku 2020 plánuje návrat na hudobnú scénu. Jeho fanúšikovia sa môžu už 3. januára tešiť na nový singel s názvom Yummy, ktorý bude prvým singlom z jeho pripravovaného piateho albumu.

Turné v USA a Kanade

Dvadsaťpäťročný rodák z Londonu v kanadskom Ontáriu tiež ohlásil veľké turné v Spojených štátoch a Kanade, na ktoré vyrazí od mája do septembra. Objaví sa aj v dokumentárnom seriáli.

„Ako ľudia sme nedokonalí… Moja minulosť, chyby, všetko, čím som prešiel… Verím, že som presne tam, kde mám byť,“ hovorí vo videu s tým, že nový album bude podľa neho iný ako predchádzajúce, práve preto, kde sa momentálne nachádza vo svojom živote.

Hudobná prestávka

Bieber na jar oznámil hudobnú prestávku v reakcii na otázky fanúšikov o jeho novej tvorbe. Medzitým však už spolupracoval na piesni I Don’t Care Eda Sheerana a remixe Bad Guy od Billie Eilish.

Justin Drew Bieber, ktorý je okrem hudby známy aj početnými problémami so zákonmi, vydal v roku 2009 EP nahrávku My World, po ktorej nasledovali albumy My World 2.0 (2010), Under The Mistletoe (2011), Believe (2012) a Purpose (2015).

Na konte má tiež kompilácie My Worlds: The Collection (2010) a Journals (2013). Počas kariéry stihol získať napríklad jednu Grammy, dve BRIT Awards, 19 Billboard Music Awards, 15 American Music Awards či 23 Teen Choice Awards.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.