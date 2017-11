Speváka Nicka Cartera z Backstreet Boys obviňujú zo znásilnenia

NEW YORK 22. novembra (WebNoviny.sk) – Obvinenie zo znásilnenia, ku ktorému malo dôjsť pred pätnástimi rokmi, padlo v stredu na hlavu Nicka Cartera, člena chlapčenskej skupiny Backstreet Boys.

Cartera zo znásilnenia obvinila speváčka a herečka Melissa Schuman, známa najmä z pôsobenia v dievčenskej formácii Dream, ktorá sa v 90. rokoch preslávila hitom He Loves U Not. „Prinútil ma k aktu proti mojej vôli,“ napísala speváčka na blogu o Carterovi a dodala, že spevák ju pripravil o panenstvo.

Carter na jej obvinenie v stredu reagoval s tým, že je „šokovaný a smutný“. „Melissa sa nikdy nevyjadrila, ani keď sme boli spolu, ani nikdy potom, že by niečo z toho, čo sme robili, bolo proti jej vôli,“ napísal v stredu Carter.

Backstreet Boys vznikli v roku 1993 na Floride. Na konte majú zatiaľ osem štúdiových albumov – Backstreet Boys (1996), Backstreet’s Back (1997), Millennium (1999), Black & Blue (2000), Never Gone (2005), Unbreakable (2007), This Is Us (2009) a In a World Like This (2013). Na celom svete z nich predali viac ako 130 miliónov kópií. Medzi ich najväčšie hity patria skladby ako Anywhere For You, As Long As You Love Me, Everybody (Backstreet’s Back), I Want It That Way, Shape Of My Heart alebo Drowning.