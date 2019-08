Špionážna dráma s Táňou Pauhofovou bude mať medzinárodnú premiéru v Toronte

Českú špionážnu drámu Bez vedomia z produkcie HBO Europe uvedú v medzinárodnej premiére na nadchádzajúcom 44. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Toronte (TIFF).

Prvé dva diely šesťdielnej série premietnu v rámci sekcie Primetime. TIFF sa bude konať od 5. do 15. septembra.

Návrat z exilu

Špionážna dráma sa dohráva v 80. rokoch minulého storočia v Československu a Londýne. Jej hlavnou hrdinkou je Mária v podaní Táne Pauhofovej, ktorá sa v roku 1989 s manželom, disidentom Viktorom, ktorého si zahral Martin Myšička, vráti po dvanástich rokoch v exile do Československa.

Hneď po príchode však Mária skončí v nemocnici v bezvedomí. Keď sa preberie, zistí, že jej manžel zmizol a nikto o ňom nič nevie. Mária tak v krajine, v ktorej je Viktor ešte stále nepriateľom a ktorej už ona dávno nerozumie, musí čeliť svojej najväčšej životnej výzve.

Bez vedomia nakrútil režisér Ivan Zachariáš podľa scenára Ondreja Gabriela. Okrem Pauhofovej a Myšičku sa v novinke predstavia aj Hattie Morahan, David Nykl, Martin Hofmann, Jan Vlasák, Kristýna Podzimková, Lenka Vlasáková, Petr Lněnička a Martin Huba.

Premiéra na jeseň

„Sme nesmierne potešení, že tím torontského festivalu odhalil medzinárodné kvality a aktuálnosť špionážnej drámy Bez vedomia a máme veľkú radosť, že sa do Toronta vraciame s ďalším českým seriálom. O príbehy zo strednej Európy je teraz všeobecne veľký záujem, čo je úplne oprávnené. Ten náš je navyše vyrozprávaný z nečakanej perspektívy ženy, ktorá je proti svojej vôli chytená do siete tajných služieb, čo do známej témy prinieslo veľmi svieži vietor. Už sa nemôžeme dočkať, až jeho kúzlu podľahnú aj iní než českí a slovenskí diváci,“ vyjadril sa výkonný viceprezident pre pôvodný obsah a produkciu HBO Europe Antony Root.

Séria bude mať premiéru na jeseň 2019 vo všetkých teritóriách HBO Europe, Nordic, v Španielsku a Portugalsku. Stane sa tak pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, ktorá v Československu znamenala pád komunistického režimu.

Agentúru SITA informoval Bohuš Mäsiarčik zo spoločnosti Top Of Mind.