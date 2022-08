Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko navýšila od júla mzdy v priemere o 6 %

Zamestnanci spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko si od 1. júla 2022 prilepšia. Ich mzda stúpne v priemere o 6 %. Navýšenie sa týka aj nástupnej mzdy na pozíciách vo výrobe, logistike a obchode.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je členom skupiny Coca-Cola HBC (Hellenic Bottling Company), pôsobiacej v 29 krajinách Európy a Afriky. V Česku a na Slovensku zamestnáva takmer 1 000 zamestnancov. Vyrába a predáva komplexné portfólio nealkoholických nápojov spoločnosti Coca-Cola. Od roku 2018 distribuuje značky skupiny Edrington. V roku 2020 uviedla do českého a slovenského veľkoobchodu produkty prémiovej značky kávy Costa Coffee. Od júla 2022 je tiež oficiálnym distribútorom portfólia značiek alkoholu spoločnosti Bacardi Martini v Česku.

„Naplno si uvedomujeme aktuálnu situáciu s nárastom životných nákladov, chceme týmto krokom jednak oceniť našich zamestnancov za skvelú prácu, a zároveň im aj pomôcť zvládnuť toto finančne náročné obdobie. Od 1. júla 2022 preto navyšujeme mzdy našich zamestnancov v priemere o 6 %“, hovorí Markéta Pavelková, HR riaditeľka spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Navýšenie sa bude týkať aj nástupnej mzdy v operatíve a na obchodných pozíciách. „Chceme byť konkurencieschopní na pracovnom trhu, preto sme sa rozhodli navýšiť aj nástupné mzdy výrobným, logistickým i obchodným pozíciám,“ doplňuje Markéta Pavelková. Navýšenie miezd sa prvýkrát prejaví v júlových výplatách, prepísaných na účty zamestnancov začiatkom augusta.

Po návrate do kancelárií pripravila firma pre svojich zamestnancov sériu aktivít, ktoré im majú po viac než 2 rokoch od vypuknutia pandémie uľahčiť začlenenie sa do kolektívu a bežného pracovného režimu, a zároveň nimi firma reaguje na aktuálne potreby ľudí. „Celú jar u nás prebiehal tzv. wellbeing maratón, kde sme okrem týždňa zdravia cvičili on-line jógu, mali sme ovocné dni, workshopy s odborníkmi na psychické zdravie a psychickú odolnosť. Spustili sme tiež on-line platformu, kde môžu zamestnanci nonstop konzultovať svoje zdravie.“ Vysvetľuje Markéta Pavelková. V júni na to plynule nadviazala iniciatíva diverzity a inklúzie – „Mesiac žien”, ktorý (nielen) ženám umožnil absolvovať rôzne workshopy a tematické školenia zamerané na oblasti: žena a kariéra, skĺbenie kariéry a rodičovstva či ženy v manažmente.

Informačný servis