Spoločnosť Finvia Group sa stala súčasťou skupiny UMD group

BRATISLAVA 12. júla 2017 (WBN/PR) – Spoločnosť Finvia Group s.r.o. sa stala súčasťou skupiny UMD group. Tá kapitálovo zastrešuje spoločnosti Universal maklérsky dom a.s. a Inpol Network a.s. Akcionárske prepojenie mladej dynamickej a inovatívnej spoločnosti so stabilným a silným partnerom pôsobiacim na trhu vyše 15 rokov, prinesie na trh nové možnosti a príležitosti, ale predovšetkým predstaví nové trendy v poskytovaní finančných služieb na Slovensku.

„Finvia získava partnerstvom s Universalom stabilitu, plnú podporu pri vytváraní interaktívneho online prostredia zameraného na sprostredkovanie finančných produktov v segmente B2C a zároveň nové možnosti pri realizácii našich projektov. Chceme rásť a technologicky neustále napredovať, a preto spojenie s Universalom vnímame ako významný krok,“ povedal generálny riaditeľ Finvia Group Ladislav Soviar. „Universal sa chce aj prostredníctvom spoločnosti Finvia Group priblížiť súčasným trendom v online prostredí a osloviť tak mladú generáciu inovatívne zmýšľajúcich finančných sprostredkovateľov na Slovensku. Spolupráca prinesie významným spôsobom obom stranám posun vpred,“ hovorí Martin Lancz, člen predstavenstva Universal maklérsky dom.

Spoločnosť Finvia Group s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2014, počas tohto obdobia sa stala lídrom v poskytovaní finančných služieb v online prostredí a získala do spolupráce viacero zvučných partnerov.

Universal maklérsky dom a.s. vznikol v roku 2001 a za 16 rokov pôsobenia má viac ako 112 000 klientov a hodnota kmeňa živých zmlúv je viac ako 24 miliónov eur.