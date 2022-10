Spoločnosť Henkel Slovensko podporuje rodičov aj najmenších členov rodiny Henkel

Pestrá ponuka benefitov, skrátené úväzky, škôlka pre deti zamestnancov či flexibilita v organizácii pracovného času sú len niektoré z aspektov, na ktorých spoločnosť Henkel Slovensko stavia svoj komplexný prístup k starostlivosti o zamestnancov s deťmi a nezabúdajú ani na zamestnancov na materskej či rodičovskej dovolenke. Pre spoločnosť je dôležité, aby sa zamestnanci cítili jej súčasťou aj v tom najkrajšom životnom období, keď sa naplno venujú starostlivosti o nový prírastok v rodine. Okrem štandardných benefitov teraz pripravila pre najmenších členov Henkel rodiny aj milý a praktický darček – detské body, ktoré isto poteší rodičov počas prvých mesiacov materskej dovolenky.

Spoločnosť Henkel je vo svojich základoch rodinná firma. Už jej zakladateľ Fritz Henkel mimoriadne dbal na starostlivosť o zamestnancov a podpora zamestnancov a rodiny sú dodnes jedným zo základných pilierov spoločnosti. Spoločnosti Henkel Slovensko mimoriadne záleží na tom, aby potreby svojich zamestnancov čo najlepšie skĺbila s potrebami firmy. Dvojnásobne to platí pre ženy či mužov na materskej a rodičovskej dovolenke, ktorých chce ako zamestnávateľ podporiť v novej životnej etape.

„Prečo považovať deti za zabijakov kariéry? Deti v spoločnosti Henkel vnímame naopak ako posilňovač kariéry! Sú ohromené a hrdé na to, že majú pracujúcich rodičov, čo motivuje aj ich samotných do budúcna. V spoločnosti Henkel Slovensko robíme všetko pre to, aby sme vytvárali podmienky pre skĺbenie pracovného a súkromného života našich zamestnancov. Čísla návratnosti ukazujú, že je to správna cesta,“ uvádza prezident spoločnosti Henkel Slovensko, Christian Schulz.

Foto: Henkel

Rozmanitá ponuka benefitov aj počas materskej či rodičovskej dovolenky

Zamestnanci na materskej či rodičovskej dovolenke môžu tešiť z množstva benefitov, ktoré im pomôžu pri starostlivosti o nového člena domácnosti. Pri narodení či adopcii dieťaťa získavajú mamičky či oteckovia príspevok v hodnote 100 €. Zdravie najmenších je pre rodičov na prvom mieste, preto si môžu z ponuky benefitov vybrať poukážku na zdravotnú starostlivosť o bábätko. Medzi obľúbené benefity patrí tiež rekreačný benefit v hodnote 250 €. Ak potrebujú zamestnanci na materskej či rodičovskej dovolenke a ich blízki pomoc vo finančných, právnych otázkach či v oblasti duševného zdravia, môžu sa obrátiť na Zamestnanecký asistenčný program (Employee assistance program). Naďalej môžu využívať všetky zľavy určené pre zamestnancov spoločnosti Henkel Slovensko, či už v obľúbenej firemnej predajni Henkel Shop, alebo v rôznych iných prevádzkach.

„Pestrá ponuka benefitov je dôležitá, ale my chceme ponúknuť viac. Záleží nám na tom, aby sa aj v období, keď sa venujú najmä svojej rodine, cítili byť našou súčasťou. Snažíme sa ich aktívne zapojiť do diania vo firme, pozývame ich na rôzne firemné akcie a posielame im aktuálne informácie o tom, čo sa u nás deje, ak o to prejavia záujem,“ hovorí Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarorzság.

Podpora zamestnancov na materskej či rodičovskej dovolenke nemusí byť o veľkých gestách. „Niekedy poteší aj drobnosť, milý darček, ktorý symbolizuje to, že na nich myslíme a tešíme sa na ich návrat medzi nás. Tentokrát sme v spolupráci s chránenými dielňami pre našich najmenších členov rodiny Henkel Slovensko pripravili detské body s vtipným odkazom a milým venovaním. Veríme, že prinesie radosť veľkým aj malým ‚Henklákom‘,“ vysvetľuje Zuzana Kaňuchová.

Foto: Henkel

Všestranná podpora pri návrate do práce

Pri návrate do práce je pre mamičky a oteckov asi najdôležitejšia flexibilita, preto spoločnosť Henkel Slovensko ponúka skrátené úväzky a flexibilné rozloženie pracovného týždňa. Ďalším unikátnym benefitom, ktorý rodičom výrazne uľahčí návrat do práce je Henkel škôlka pre deti zamestnancov od 2 rokov. Okrem Nemecka je Slovensko jediná krajina z 50, kde Henkel pôsobí, ktorá má škôlku pre deti zamestnancov. To, že sa k nám zamestnanci po skončení rodičovskej dovolenky radi vracajú, potvrdzujú aj čísla – priemerne sa do práce vráti až 96 % zamestnancov.

V roku 2020 sa spoločnosť so svojím komplexným programom podpory návratu z materskej a rodičovskej dovolenky a vytvárania rovných príležitostí zaradila medzi finalistov prestížnej ankety Via Bona v kategórii Výnimočný zamestnávateľ. Zdá sa teda, že spoločnosti sa darí vytvárať pre návrat týchto zamestnancov podmienky, ktoré naozaj zohľadňujú ich novú životnú situáciu. „Naším cieľom je, aby cítili všestrannú podporu a mohli si byť istí, že kým oni pracujú, ich dieťa je v poriadku. Skĺbiť starostlivosť o domácnosť s kariérou si vyžaduje mimoriadne nasadenie. Ceníme si, že sa k nám zamestnanci po materskej či rodičovskej dovolenke chcú vrátiť a aj naďalej sa budeme snažiť pre nich vytvárať tie najlepšie podmienky,“ dodáva Zuzana Kaňuchová.

Informačný servis