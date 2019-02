Spoločnosť Henkel Slovensko sa opätovne zaradila medzi Najzamestnávateľov roka 2018

BRATISLAVA 5. februára 2019 (WBN/PR) – V siedmom ročníku celoslovenskej ankety o najatraktívnejšieho zamestnávateľa roka hlasujúca verejnosť zaradila Henkel Slovensko medzi najlepších zamestnávateľov v kategórii Centrá zdieľaných služieb. Spoločnosť Henkel Slovensko si v prestížnej ankete odniesla druhé miesto a zaradila sa už druhý rok po sebe medzi najatraktívnejších zamestnávateľov vo svojej kategórii. Rebríček najatraktívnejších zamestnávateľov zostavuje najväčší a najvplyvnejší slovenský pracovný portál Profesia.sk.

Výsledky hlasovania verejnosti o najatraktívnejších zamestnávateľov Slovenska 2018 boli vyhlásené počas slávnostného galavečera koncom januára v bratislavskej Starej tržnici. Ocenenie pre Henkel Slovensko prevzal prezident spoločnosti a riaditeľ bratislavského Centra zdieľaných služieb Bratislava Christian Schulz.

„Je pre nás nesmierne veľkou cťou byť zaradení medzi najlepšie spoločnosti na Slovensku druhýkrát za sebou. Chcem poďakovať všetkým našim zamestnancom a každému, kto nám dal hlas. Je to potvrdenie, že naše spoločné iniciatívy a dôraz na spätnú väzbu a kultúru komunikácie sú vnímané pozitívne,” povedal prezident spoločnosti Christian Schulz na margo ocenenia.

Anketa Najzamestnávateľ umožňuje verejnosti hlasovať za spoločnosti, ktoré sú schopné prilákať najlepších ľudí na Slovensku prostredníctvom férového prístupu k zamestnancom a pracovného prostredia, ktoré vytvárajú. Hoci je Henkel Slovensko z hľadiska počtu zamestnancov až piatym najväčším centrom zdieľaných služieb na Slovensku, už druhýkrát ho verejnosť zaradila medzi top zamestnávateľov. Až na priečkach za ním skončili centrá s omnoho väčším počtom zamestnancov. Na prvom mieste sa umiestnila spoločnosť UNIQUA Group Service Center s pôsobiskom v Nitre a bronzové miesto si odniesla spoločnosť DELL.

V siedmom ročníku ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ celkovo v 10 kategóriách súťažilo 196 nominovaných spoločností. O víťazoch rozhodovalo viac ako 13-tisíc hlasujúcich.

Výsledky hlasovania potvrdzujú spokojnosť zamestnancov

Spoločnosť Henkel Slovensko v uplynulých rokoch rozšírila ponuku benefitov s cieľom zlepšenia rovnováhy medzi prácou a osobným životom jej zamestnancov. Okrem flexibilnejších pracovných podmienok, ako napríklad práca z domu či dni voľna navyše, majú zamestnanci s deťmi k dispozícii materskú školu priamo v priestoroch firmy. Spoločnosť má taktiež dlhoročnú tradíciu aktivít spoločenskej zodpovednosti a firemného dobrovoľníctva. V roku 2018 bola ocenená cenou Senior friendly za aktívnu pomoc seniorom vo viacerých oblastiach života. Spoločnosť v rámci iniciatívy „Sklad v núdzi“ celoročne v spolupráci so samosprávami miest a obcí posiela produkty s ukončenou distribúciou do sociálne znevýhodnených prostredí, zamestnanci v iniciatíve „Shoe box“ plnia drobné želania seniorov darčekmi, ktoré sa zmestia do krabice vo veľkosti krabice od topánok, alebo sa zapájajú do projektu „You are not alone“ (Nie si osamelý), v rámci ktorého zamestnanci pravidelne navštevujú seniorov v domovoch dôchodcov a trávia s nimi voľný čas.

Slovenská pobočka firmy Henkel vznikla na Slovensku už v roku 1991 a dnes zamestnáva viac ako 1 900 ľudí. Z toho 1 700 pracuje v bratislavskom Centrum zdieľaných služieb (SSC), ktoré od svojho vzniku v roku 2006 narástlo na celosvetovo najväčšie SSC v rámci skupiny Henkel. SSC Bratislava poskytuje odborné služby dcérskym spoločnostiam Henklu na všetkých kontinentoch.

