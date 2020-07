Spoločnosť Miba Steeltec dokončila rozšírenie závodu vo Vrábľoch za 10 miliónov EUR

Len 9 mesiacov po slávnostnom výkope základov v auguste 2019 spoločnosť Miba Steeltec dokončila svoju novú firemnú budovu v závode vo Vrábľoch. Spoločnosť investovala približne 10 miliónov eur do výstavby závodu na trecie obloženia, do budovy, strojov a vonkajších úprav. „Výrobná plocha vzrástla o polovicu, z doterajších 11 000 metrov štvorcových na súčasných 16 500 metrov štvorcových. V novej firemnej budove na približne 600 metroch štvorcových spoločnosť Miba navyše vytvorila administratívne priestory a miesto pre laboratórium, oddelenie výskumu a vývoja a sociálne zariadenia. Na zlepšenie komplikovanej situácie s parkovaním vytvorila Miba ďalších 180 parkovacích miest“, uviedol konateľ spoločnosti Miba Steeltec Patrik Rac. Od roku 2007 bolo do spoločnosti Miba Steeltec investovaných 70 miliónov eur.

Miba Steeltec je v rámci celosvetovo pôsobiacej skupiny Miba dôležitým high-tech výrobným závodom v oblasti technológie trecích obložení. Tie sa používajú v prevodovkách, nápravách a brzdách stavebných strojov, traktorov alebo banskej techniky. Miba Steeltec okrem toho vyrába súčiastky pre automobilový priemysel so zameraním na vozidlá s pohonom všetkých kolies. Spoločnosť dodáva komponenty zákazníkom ako John Deere, Caterpillar, Volvo, ZF, AGCO, GKN alebo Gima. Od založenia spoločnosti Miba Steeltec v roku 2007 sa do závodu investovalo už 70 miliónov eur. „S ukončeným rozšírením vytvára Miba Steeltec predpoklady na ďalší udržateľný rast po koronakríze“, povedal Patrik Rac.

Následky globálnych obmedzení v spoločnosti a ekonomike sa týkajú aj firmy Miba Steeltec. V mesiacoch apríl a máj poklesol obrat o približne 50%, v poslednom mesiaci (jún) sa situácia zlepšila, keďže všetci zákazníci obnovili výrobu, na druhej strane vieme že plánujú väčšie odstávky počas leta, čiže situácia je stále veľmi neistá.

„Náročnú situáciu v súčasnosti dobre zvládame“, vysvetľuje Patrik Rac. „Veľmi intenzívne spolupracujeme s odborovým zväzom a dohodli sme sa na opatreniach, ako je flexibilný pracovný čas alebo čerpanie dní dovolenky,“ hovorí Patrik Rác. Na dobré zvládnutie krízy aj z dlhodobého hľadiska podporuje Miba Steeltec požiadavku mnohých slovenských firiem na zavedenie modelu skráteného pracovného času podľa rakúskeho alebo nemeckého modelu: „Tento model je výhodný pre firmu a zamestnancov. Na jednej strane vytvára možnosť flexibilne reagovať na výpadky obratu pomocou dohodnutého skráteného pracovného času. A okrem toho sa vo veľkej miere zaistí príjem zamestnancov, v Rakúsku napríklad dostávajú minimálne 80 percent svojho príjmu aj počas skráteného pracovného času“, vysvetľuje konateľ spoločnosti Miba Steeltec Patrik Rac. Takýto model je podľa neho potrebný aj na Slovensku, aj keď by zamestnávatelia jeho výhody v aktuálnej situácii ešte nepocítili. „Bol by to veľký posun pre budúcnosť, a príprava pre ľahšie zvládnutie podobných zložitých situácií. Dúfame, že ho nová vláda zavedie,“ uzatvára Patrik Rác.

O MIBA Steeltec

Miba Steeltec Vráble je výrobným podnikom v rámci divízie Miba Friction Group. Rakúska spoločnosť pôsobí vo Vrábľoch od roku 2007 a zameriava na výrobu trecích obložení do prevodoviek, náprav a bŕzd stavebných strojov, traktorov a banskej techniky. Produkty sa využívajú aj v automobilovom i leteckom priemysle, ale aj v zariadeniach veterných elektrární. Miba Steeltec má 632 zamestnancov a patrí medzi najväčších zamestnávateľov v Nitrianskom kraji.

