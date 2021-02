Spoločnosť Moderna aktualizuje stratégiu voči mutáciám koronavírusu a navyšuje investície do výroby vakcín

Moderna aktualizovala svoj výrobný plán na tento rok na 700 miliónov až miliardu dávok.

Biotechnologická spoločnosť Moderna na účely klinickej štúdie odoslala dávky svojej kandidátskej vakcíny mRNA-1273.351 proti juhoafrickej mutácii SARS-CoV-2 do americkej národnej agentúry pre zdravotnícky výskum National Institutes of Health (NIH).

Moderna zároveň predstavila dve stratégie pre prístup k relevantným mutáciám koronavírusu. Podľa prvej stratégie firma posúdi rôzne booster dávky vakcíny, aby sa zvýšila neutralizačná schopnosť proti príslušným mutáciám. Moderna plánuje vyhodnotiť tri prístupy k boosterom. Po prvé, posúdením kandidátskej booster dávky mRNA-1273.351 proti juhoafrickej mutácii. Po druhé, posúdením multivalentnej kandidátskej booster dávky mRNA-1273.211, ktorá v jednej vakcíne kombinuje mRNA-1273, schválenú vakcínu proti pôvodným kmeňom vírusu, a mRNA-1273.351. Po tretie, posúdením použitia tretej dávky vakcíny mRNA-1273 ako boostera pri hladine dávky 50 µg. V rámci druhej stratégie chce Moderna posúdiť mRNA-1273.351 a mRNA-1273.211 ako primárnu vakcinačnú sériu pre tých, ktorí ešte neboli očkovaní.

„Tešíme sa na začatie klinickej štúdie nášho variantného boosteru a sme vďační za pokračujúcu spoluprácu s NIH v boji proti tejto pandémii,“ uviedol Stéphane Bancel, výkonný riaditeľ spoločnosti Moderna. „S využitím flexibility našej platformy mRNA sa rýchlo posúvame k testovaniu aktualizácií vakcín, ktoré sa zameriavajú na objavujúce sa mutácie. Spoločnosť Moderna sa zaviazala vykonávať toľko aktualizácií našej vakcíny, koľko bude potrebné, kým nebude pandémia pod kontrolou. Chceme dokázať, že v prípade potreby je možné podať booster dávky na nižšej úrovni, čo nám umožní poskytnúť svetu na konci roku 2021 a v roku 2022 oveľa viac dávok, ak to bude potrebné.“

Spoločnosť Moderna tiež ohlásila ďalšie kapitálové investície do zvyšovania globálnej výrobnej kapacity vakcín proti COVID-19. Plánovaná kapacita na rok 2022 sa zvýšila na 1,4 miliardy dávok pri dávke 100 μg. Nové kapitálové investície tiež umožnia dodatočnú výrobu súčasnej vakcíny od firmy Moderna a poskytnú flexibilitu pri riešení výroby potenciálnych boosterov proti mutáciám. Základný plán na rok 2021 sa zvýšil na 700 miliónov dávok s tým, že Moderna pracuje na dodaní až 1 miliardy dávok v tomto roku. Firma taktiež od americkej Správy potravín a liečiv (FDA) dostala pozitívnu spätnú väzbu k návrhu pridať viac dávok do každej liekovky s vakcínou. Moderna preto pracuje na pláne, ktorý umožní z každej liekovky odobrať až 15 dávok, a podľa potreby chce zapojiť aj ďalšie regulačné agentúry.

„Investujeme do tejto dodatočnej kapacity, ktorá nám pomôže zvýšiť produkciu a umožniť flexibilitu pri výrobe potenciálnych boosterov proti mutáciám,“ uviedol Stephane Bancel, výkonný riaditeľ spoločnosti Moderna. „Očakávame, že naše ďalšie kapitálové investície zvýšia našu kapacitu na 1,4 miliardy dávok v roku 2022 za predpokladu súčasnej dávky na úrovni 100 μg. Ak by si náš booster proti mutáciám vyžadoval nižšiu dávku, napríklad 50 μg, mohli by sme mať pre rok 2022 kapacitu viac ako 2 miliárd dávok.“

