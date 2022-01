Spoločnosť Netflix ostala po štvrtom kvartáli sklamaná, očakávala viac predplatiteľov

Americká spoločnosť Netflix podnikajúca v oblasti streamovacích služieb za záverečné tri mesiace minulého roka získala menej predplatiteľov, ako jej vedenie predpovedalo. Manažment firmy pritom teraz predpokladá, že tento trend bude pokračovať vzhľadom na tvrdšiu konkurenciu. Počet predplatiteľov služieb firmy sa počas októbra až decembra celosvetovo zvýšil o 8,3 milióna. Bolo to o približne 200-tisíc menej, ako očakávala.

Firma zároveň vo štvrtok uviedla, že v prvom kvartáli tohto roka by sa počet jej predplatiteľov mal zväčšiť o 2,5 milióna. Je to podstatne menej v porovnaní s predikciou analytikov, ktorá ráta s tým, že počet predplatiteľov Netflixu počas januára až marca by mal stúpnuť o štyri milióny. Táto situácia viedla k prudkému poklesu ceny akcií Netflixu, ktorá sa vo štvrtok po ukončení riadneho obchodovania na burze prepadla o zhruba 20 percent.

Spoločnosti Netflix sa však finančne darí. Vo štvrtom kvartáli vlaňajška dosiahla zisk 607 miliónov dolárov čiže 1,33 dolára na akciu. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to bol rast o 12 percent. Tržby firmy v záverečnom štvrťroku minulého roka stúpli o 16 percent na 7,7 miliardy dolárov.