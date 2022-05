Spoločnosť Spaceti získala nové finančné prostriedky na urýchlenie európskeho a amerického rastu a expanziu na Blízky východ

Spoločnosť Spaceti, platforma pre tzv. Holistic Building Experience (celostný zážitok z budov) oznámila kolo financovania vedené spoločnosťami Watheeq Proptech Venture a Venture to Future Fund (VFF).

„Spoločnosť Spaceti má za úlohu pomáhať real estate manažérom prijímať dátami podložené rozhodnutia s cieľom zlepšiť prevádzkovú efektívnosť a zároveň zlepšiť skúsenosti užívateľov budov,“ povedal Max Verteletskyi, CEO & spoluzakladateľ Spaceti.

Riešenia firmy Spaceti, distribuované prostredníctvom partnerskej siete vo viac ako 20 krajinách, vytvárajú hybridné, flexibilné a udržateľné prostredia v budovách. Platforma Spaceti slúži veľkým korporátnym klientom, akými sú Vodafone, Deloitte, Steelcase, a správcom aktív, ako napríklad CBRE, British Land a PFA, pričom pokrýva viac ako 2,7 milióna metrov štvorcových.

Khaled Zaidan, Managing Partner Watheeq Proptech Venture zo Saudskej Arábie dodáva: „V realitnom sektore dochádza k rýchlemu nárastu zavádzania digitálnych technológií, no tento sektor si vyžaduje komplexné znalosti. Spaceti je srdcom tejto akcelerácie, zlepšuje udržateľnosť, prosperitu a znižuje náklady. Práve preto sme hrdí na to, že spoločnosť Spaceti je našou prvou investičnou príležitosťou v Európe. Chceme spoločnosti pomôcť pri rozširovaní jej riešení v regióne MENA (Blízky východ a Severná Afrika).“

Matej Říha, predseda predstavenstva Venture to Future Fund, spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky, Ministerstva financií SR a Slovak Investment Holding, sa vyjadril: „Keďže dopyt po bezpečných a inteligentných pracovných priestoroch vo svete po skončení pandémie koronavírusu rýchlo rastie, VFF vidí obrovský potenciál v sektore PropTech. Spoločnosť Spaceti dokázala, že má to, čo sme hľadali, aby tieto riešenia priniesla viacerým zákazníkom na celom svete, vrátane Slovenska.“

Finančné prostriedky sa použijú na ďalšie rozšírenie ponuky produktov spoločnosti Spaceti a jej sprístupnenie malým a stredným podnikom. Okrem toho spoločnosť plánuje rozšíriť svoje inžinierske tímy v Česku a na Slovensku a otvoriť regionálne centrály v Saudskoarabskom kráľovstve a USA s cieľom posilniť kľúčový personál pre podporu partnerov a zákazníkov.

O spoločnosti Spaceti:

Spoločnosť Spaceti Holding B.V., založená v roku 2016, pomáha nájomcom a prenajímateľom zvyšovať hodnotu budov, resp. ich priestorov, pre zákazníkov pomocou aplikácie Hybrid work (rezervácia stolov, zasadacích miestností, parkovacích miest, odkladacích skriniek) a pomocou analýzy dát internetu vecí na pracovisku (obsadenosť, teplota, vlhkosť, CO2).

Súčasní investori: Reflex Capital, Lighthouse Ventures, Fast Forward, Kamil Vacek

O spoločnosti Venture to Future Fund

Venture to Future Fund (VFF) je zameraný na investície do malých a stredných podnikov so silným technologickým alebo inovatívnym elementom. Investičná stratégia fondu spočíva v poskytovaní rozvojového kapitálu podnikom v rastovej fáze ich životného cyklu s potenciálom expanzie na iné európske a globálne trhy. V súčasnosti fond disponuje prostriedkami v objeme 40,4 miliónov eur. VFF vznikol za účelom podpory trhu rizikového kapitálu na Slovensku a je výsledkom spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky (EIB) a Ministerstva financií SR prostredníctvom Slovak Investment Holdingu. VFF bol založený v roku 2019 a svojím nastavením predstavuje prvý venture capital fond daného typu v CEE regióne, ktorému sa podarilo získať kapitál od EIB.

