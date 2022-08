Spoločnosti Samsung prospel globálny nedostatok čipov. Dnes však čelí poklesu dopytu

Samsung je celosvetovo známy ako značka smartfónov a domácich spotrebičov, avšak málokto z bežných užívateľov jeho výrobkov pred pandémiou tušil, že tento juhokórejský gigant je silný aj v oblasti polovodičových čipov. Práve táto divízia zabezpečila Samsungu výrazný nárast ziskovosti v uplynulých dvoch rokoch. Dnes však výsledky Samsungu ohrozuje nová situácia na trhoch s klesajúcim dopytom po elektronike.

Veľký skok v roku 2020

V roku 2020 enormne narástol dopyt po elektronike v dôsledku lockdownov a nútenej práce či štúdia z domu. Okamžitý nedostatok čipov viedol k veľkému zvyšovaniu cien, z čoho logicky profitovali najväčší výrobcovia čipov sveta ako taiwanský TSMC a práve Samsung. Pri čipoch sa okamžite ukázala platnosť klasickej ekonomickej poučky: menšia ponuka plus vysoký dopyt rovná sa vyššie ceny.

Samsung sa od apríla 2020 viezol na výraznej dopytovej vlne. Do konca roka 2021 sa cena akcií Samsungu takmer zdvojnásobila. V tomto výsledku sa odrazil nielen vysoký dopyt po čipoch a ich vyššia cena, ale paralelne aj vysoko žiadaná spotrebná elektronika ako počítače a inteligentné telefóny, ktorá rovnako išla cenovo nahor. V poslednom kvartáli 2021 Samsung vykázal úžasné výsledky:

Predaj: 59,7 miliárd USD, medziročný rast 22 %

Prevádzkový zisk: 10,8 miliárd USD, medziročný rast 12 %

Ako ukazuje analýza brokera Zetano, spoločnosť Samsung si posilnila svoju pozíciu na trhu aj vďaka niektorým priekopníckym krokom v technológii výroby čipov. Samsung bola prvou spoločnosťou, ktorá začala masovú výrobu malých, silných a produktívnych 3-nanometrových mikročipov, čím začala konkurovať silnému taiwanskému výrobcovi TSMC.

Výzva v roku 2022

Pre Samsung však aktuálne nastávajú výrazne ťažšie časy a je zrejmé, že tento technologický gigant bude čeliť v budúcich mesiacoch mnohým výzvam. Keďže centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby v snahe tlmiť infláciu, medzi populáciou klesá chuť utrácať peniaze za elektroniku a investovať. V dôsledku toho klesajú v tomto roku obchodné výsledky Samsungu so smartfónmi. Investori túto skutočnosť jasne vidia a zohľadňujú ju v cene akcií firmy. Aktuálne sa akcie Samsungu (SMSN.IL) obchodujú o 21 % nižšie ako minulý rok. Ďalším negatívnym signálom pre ziskovosť firmy je vojna na Ukrajine, vysoké ceny ropy a prudko rastúca inflácia. Otázkou zostáva, ako sa Samsung vysporiada s týmito výzvami a či sa dokáže z aktuálneho poklesu v dohľadnej dobe zotaviť.

O brokerovi Zetano

ZETANO je registrovaná značka spoločnosti Wonderinterest Trading Ltd. s registračným číslom HE 332830. Wonderinterest Trading Ltd je cyperská investičná spoločnosť (CIF) pod dohľadom a reguláciou Cyperskej komisie pre reguláciu predaja cenných papierov (CySEC) s licenciou číslo 307/16, so sídlom 176, Makariou III Avenue, Paschalis Court, Office 201, 3027, Limassol, Cyprus. Viac informácií na adrese support@zetano.com alebo na webe www.zetano.com/sk

Upozornenie na riziká: CFD (kontrakty na rozdiel) sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní CFD stráca peniaze 71,43 % účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Informačný servis