Spoločnosti Tetra Pak a Stora Enso spojili svoje sily, aby strojnásobili recyklačné kapacity nápojových kartónov v Poľsku

Firmy spolupracujú na tom, aby na trh priniesli efektívne riešenie obehového hospodárstva. Investície do uceleného recyklačného riešenia má významne zlepšiť recykláciu v celej strednej a východnej Európe.

Partnerstvo spoločností Tetra Pak a Stora Enso, ktorému predchádzalo uskutočnenie komplexnej štúdie realizovateľnosti, bude zamerané na zavedenie rozsiahlej linky na rozvlákňovanie nápojových kartónov v závode Stora Enso v poľskom meste Ostrołęka. Linka strojnásobí ročnú recyklačnú kapacitu použitých nápojových kartónov v Poľsku z 25- na 75-tisíc ton. Tento krok umožní recykláciu celého objemu predaných nápojových kartónov v Poľsku, ako aj tých pochádzajúcich zo susedných krajín vrátane Maďarska, Slovenska a Českej republiky.

Celková investícia do projektu predstavuje sumu 29,1 milióna EUR. Spoločnosť Stora Enso investuje 17 miliónov eur do novej rozvlákňovacej linky, ktorá bude recyklovať papierové vlákna z nápojových kartónov. Tetra Pak s firmou Plastigram celkovo investujú sumu 12,1 milióna eur do výstavby dodatočnej linky, ktorá bude oddeľovať a samostatne recyklovať použité polyméry a hliník pomocou patentovanej separačnej technológie. Obidve linky budú uvedené do prevádzky do začiatku roka 2023.

Vyseparované materiály budú využité ako suroviny pre rôzne ďalšie uplatnenia. Recyklované papierové vlákna budú použité na výrobu lepenky v papierňach Stora Enso. Zvyšné polyméry a hliník sa odseparujú a svoje využitie nájdu v podobe rôznych druhov produktov ako sú prepravky či fólie.

Cieľom tejto investície je prispieť k rozvoju obehového hospodárstva na úrovni jednotlivých krajín. Projekt bude tiež plne v súlade s Európskou zelenou dohodou (tzv. European Green Deal). So zozbieranými nápojovými kartónmi sa bude zaobchádzať spôsobom šetrným k životnému prostrediu a materiály, ktoré budú výsledkom procesu recyklácie, budú môcť byť znovu plne využité.

„Dnes sú nápojové obaly recyklovateľné. Tam, kde je zavedená infraštruktúra na nakladanie s odpadmi a recykláciu, sa vo veľkom zbierajú aj recyklujú. My tu však nekončíme. V celom recyklačnom reťazci hľadáme príležitosti, kde by sme mohli zlepšiť spôsob recyklácie nápojových kartónov a vyvíjame riešenia, ktoré efektívne recyklujú všetky ich komponenty, vrátane polymérov a hliníka. Na túto investíciu som mimoriadne hrdí, ako aj na silné partnerstvo so spoločnosťou Stora Enso, vďaka ktorému bolo možné tento pokrokový projekt realizovať. Spolupráca je kľúčom k realizácii našich najvyšších ambícií – svet, kde sú všetky nápojové kartóny zozbierané, recyklované a nikdy sa nestanú odpadom,“ hovorí Charles Brand, prezident spoločnosti Tetra Pak pre Európu a Strednú Áziu.

„Stora Enso dodáva obalový materiál vyrobený z obnoviteľných zdrojov. Vďaka tejto investícii vieme pokročiť smerom k vyššej miere recyklovateľnosti, čo je kritický faktor umožňujúci cirkulárnu bioekonomiku. Sme nesmierne radi, že môžeme spojiť sily so spoločnosťou Tetra Pak v ďalšom dôležitom kroku smerom k úplnej obehovej ekonomike budúcnosti, ktorú chceme pomôcť vytvoriť. Vzhľadom na to, ako sa systémy zberu odpadov v EÚ naďalej vyvíjajú, má projekt potenciál zvýšiť kapacitu pre budúce nadmerné objemy,“ hovorí Hannu Kasurinen, viceprezident divízie obalových materiálov spoločnosti Stora Enso.

