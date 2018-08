Spolu považuje situáciu s únosom Vietnamca za štátny terorizmus, vláda Smeru uniesla Slovensko

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Mimoparlamentná strana Spolu berie veľmi vážne výpovede policajtov a názor nemeckých vyšetrovateľov o úlohe bývalého ministra vnútra za Smer-SD Roberta Kaliňáka pri únose a zavlečení vietnamského podnikateľa.

Reaguje tak na kauzu únosu Vietnamca strana poslanca Národnej rady SR Miroslava Beblavého v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Silvia Hudáčková.

Návrat vrážd za vlády Smeru

Ako sa píše v stanovisku, prvýkrát od únosu Michala Kováča ml. sme opäť v situácii, keď je vedenie štátu podozrivé zo štátneho terorizmu.

„Do našich životov sa za vlády Smeru vracajú vraždy, únosy a prepojenie organizovaného zločinu a štátnej moci. Vláda Smeru uniesla Slovensko, úlohou nás ako novej politickej sily je vymeniť ju za dôveryhodnú a prozápadnú vládu rovnako, ako sme pred 20 rokmi vymenili Mečiara. Len riadne vyšetrovanie môže odhaliť pravdu, preto predstavitelia Spolu podporia všetky rozumné kroky, ktoré k nemu povedú, či už ide o vytvorenie medzinárodného vyšetrovacieho tímu alebo zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu,“ dodáva strana.

Absolútna arogancia voči občanom

Členovia strany vyzývajú premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby tento vážny čin prestali ignorovať. „Nemali by sme nechať bez povšimnutia, že premiér Pellegrini sa k prípadu nevyjadril,“ píše sa v reakcii s tým, že to strana považuje za absolútnu aroganciu voči občanom Slovenska.

Denník N vo štvrtok zverejnil výpovede policajtov, ktorí prehovorili pre toto médium o únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha. Zhodujú sa so závermi nemeckej prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje a ktorej podrobnú správu má denník k dispozícii vďaka spoločnému pátraniu s nemeckým denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Podľa policajtov je na prípade únosu, ktorý sa stal koncom júla 2017, viacero vecí zvláštnych. Pre Denník N hovorili napríklad o tom, že z Úradu na ochranu ústavných činiteľov volali vodičom, či sú ochotní ísť na druhý deň v stredu 26. júla 2017 do práce, keďže na Slovensko príde mimoriadne vietnamská delegácia. „Viacerí ochrankári sú prekvapení, delegácie sa plánujú niekoľko týždňov dopredu, nie zo dňa na deň,“ píše Denník N, ktorý vo svojom článku informuje aj o presných časoch pristátia či odletu slovenského špeciálu, ktorým vietnamského podnikateľa uniesli, o časoch rokovania, o spôsobe, akým sa asi z Berlína unesený podnikateľ dostal do kolóny či o tom, že vo vládnej kolóne bolo nezvyčajne veľa policajtov. Podrobne potom opisuje, ako sa unesený Vietnamec dostal až do lietadla.

Ministerstvo vnútra považuje článok za nezmysel

Hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov v stanovisku označil publikovaný článok za úplný nezmysel, ktorý obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora. „Rezort vnútra nevie posúdiť, či autorka článku úmyselne klame a zavádza verejnosť, alebo bola iba zneužitá inou osobou na publikovanie nezmyslov. MV SR odmieta špekulovať, ktorá verzia je pravdepodobnejšia,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva. Podľa Lazarova napríklad riaditeľ protokolu rezortu vnútra Radovan Čulák nikdy nevidel žiadneho dobitého či opitého človeka a nikdy ho nekázal preložiť z jedného auta do druhého, ako to popisuje článok. Tvrdí, že veta „Kali o tom vie, je to štátny záujem,“ ani žiadna podobná nikdy nezaznela.

Slovenské orgány sa podľa Lazarova úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia. „O prípadnom vyšetrovaní prípadu na Slovensku môžu rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní a nie rezort vnútra. MV SR poskytuje nemeckým vyšetrovateľom maximálnu súčinnosť a bude tak robiť aj naďalej,“ dodal.