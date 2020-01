Spoluprácu s Kotlebom odmietol každý, jeho voliči vyhodia hlasy zbytočne

Všetci relevantní hráči – teda strany, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu už vyhlásili, že s Kotlebovou ĽSNS do vlády nepôjdu. V nedeľňajšej diskusnej relácii TV Markíza Na Telo to potvrdili predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, aj šéf strany Za ľudí Andrej Kiska. Už skôr odmietol v mene Smeru-SD povolebnú spoluprácu aj premiér Pellegrini.

Podľa ostatných prieskumov by ĽSNS mohla v parlamente získať približne 20 hlasov, ktoré však budú pri rokovaniach o budúcej vláde bude chýbať. Voliči ĽSNS tak na jednej strane vyhodia svoje hlasy zbytočne, na druhej výrazne skomplikujú situáciu.

Nový fenomén – konfrontácia na mítingoch

Niektorí opoziční lídri sa síce vo vzťahu ku Kotlebovi a ĽSNS neskoro, ale predsa len zobudili. Predseda KDH Alojz Hlina, verný svojmu obrazu exota, sa rozhodol pokrikovať na kotlebovcov z megafónu na ich vlastných mítingoch napríklad v Slovenskej Ľupči.

“Som zhrozený z toho, že kým v Nemecku sa fašisti začínali stretávať po zatuchnutých pivniciach, na Slovensku im niektorí starostovia a primátori poskytujú kultúrne domy. Má morálne právo starosta prenajať taký kulturák ľuďom, ktorí adorujú fašizmus? Nemá. Ja demokraciu budem brániť, aj keby som tam mal byť sám,“ uviedol šéf KDH pre agentúru SITA.

Koalícia PS/Spolu tiež vyrazila do terénu, momentálne na východ, aj s manuálom “Ako presvedčiť Kotlebových voličov”.

Stíhame?

Na usilovnosť vodcu Kotlebu, jeho ochotu navštíviť aj tie najzapadnutejšie dediny a dobrú komunikáciu na sociálnych sieťach, dlhodobo doplácajú najmä Smer a SNS. Ich štvorročný kamikadze súboj o to, kto viac urobil pre občana, ich stál všetky sily, takže na “vystavanie hrádze extrémizmu” už akosi nezostali sily.

Hovoriť voličom, aby nevolili Kotlebu, lebo aj tak nebude vo vláde, pretože ho nikto nechce, nestačí. Práve naopak. Takáto rétorika ešte viac umocní v jeho sympatizantoch pocit, že ich Marian je vlastne obeť, a preto sa treba ešte viac zomknúť a pomôcť mu.

Zabrať musia aj médiá

Za uplynulé štyri roky som sa viackrát veľmi ostro pohádala so svojimi kolegami. Dodnes tvrdím, že mediálny dištanc Mariana Kotlebu bol chybou médií, ktorá mu bezkonfliktne pomohla k zdvojnásobeniu preferencií v porovnaní s volebným výsledkom v roku 2016. ĽSNS bez akéhokoľvek odporu, argumentov, vecenej oponentúry vyrástla takmer raz toľko.

Preto bude veľmi dôležité, ako sa médiá postavia a najmä zvládnu nerovný súboj medzi emóciou a rozumom v kľúčových dňoch, ktoré nám všetkým zostávajú do otvorenia volebných miestností.