Spoluprácu som eštébakom sľúbil, nikdy som ju však nevykonával, obhajuje sa Budaj

Spoluprácu som Štátnej bezpečnosti (ŠtB) sľúbil, nikdy som ju však nevykonával. Uviedol to dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) na štvrtkovej tlačovej konferencii k stratenému spisu, ktorý ho údajne usvedčuje zo spolupráce s ŠtB počas bývalého režimu.

Budaj uviedol, že konal práve naopak – proti režimu, čo podľa jeho slov ŠtB napísala aj do svojho hodnotenia.

Minister prečítal hodnotenie na svoju osobu z 25. septembra 1984, v ktorom dôstojník ŠtB uviedol, že tajný spolupracovník podvádza a prepožičiava sa na vykonávanie protispoločenskej činnosti, na základe čoho bol predvolaný za účelom vysvetlenia.

Je rád, že spis sa našiel

Avšak ani po viacnásobnom zápisničnom vypočutí k týmto okolnostiam nepodal dostačujúce vysvetlenie, na základe čoho navrhli spoluprácu s tajným spolupracovníkom ukončiť. Budaj sa vyjadril, že pravdepodobne práve toto hodnotenie bolo zrejme príčinou, prečo zväzok ukradli a obvinili ho z vykonávanej spolupráce, a prečo, keďže tento doklad nemal, odišiel na nejaký čas z politiky.

Minister sa vyjadril, že je rád, že sa spis našiel. „Mohol by som mat tisíc dôvodov klásť otázky, či to je, alebo nie je autentický doklad. Tridsať rokov mimo legálnych archívov a mimo evidencií, samozrejme, otvára dvere aj rôznemu zneužívaniu. O to viac, že už bolo dokázané, že to zneužívanie sa páchalo dokonca aj v samotných archívoch Federálneho ministerstva vnútra, prepisovali sa mená, vyškrtávali sa mená. Tí, čo boli agenti, robili sa z nich, naopak, obete,“ uviedol Budaj.

Už vlani požiadal o sprístupnenie

Aj napriek tomu by chcel Budaj k tomuto zväzku pristupovať ako k autentickému, pokiaľ mu ho sprístupnia.

„Už minulý rok som požiadal o sprístupnenie, pretože mi filmári zvestovali, že existuje. Napísal som do Česka o sprístupnenie a vo februári by mal byť sprístupnený,“ dodal Budaj s tým, že keď uvidí dokumenty, bude verejnosť podrobne informovať a predloží svoje stanovisko.

„V tejto chvíli nechcem daný zväzok materiálne spochybňovať. Naopak, to, že v ňom žiadne udania odo mňa neexistujú, ako aj to, že analytici dokázali zanalizovať, že som ich ani nikdy nepodal, tak to je pre mňa veľká satisfakcia,“ povedal Budaj

Jeho cieľom podľa vlastných slov do budúcich mesiacov bude preukázať na tomto materiáli, aj napriek tomu, že to bude zložité, že už samotné evidovanie agenta bolo protiprávne, čo podľa neho povedali už aj viacerí odborníci, ktorí spis videli.