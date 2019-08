Sporák na drevo, ako vykurovací kotol pre celý váš dom

Viete, že i obyčajný sporák na drevo dokáže splniť úlohu hlavného vykurovacieho zdroja? Áno hovoríme o sporákoch La Nordica, ktoré nie sú až tak obyčajné. Sporáky La Nordica sú známe ako tepelné zdroje „tri v jednom“ , kde kúrime, varíme a pečieme v krásnom a štýlovom vykurovacom telese, ktoré je častokrát dominantou našej kuchyne.

To, že La Nordica je kráľovná sporákov v kvalite i v dizajne, už väčšina chalupárov vie. Skutočnosť, že disponuje i dostatočne veľkým vykurovacím rozsahom pre teplovodné okruhy, ktoré dokážu v prerušovanom cykle samostatne vykurovať množstvo stavieb vám tlmočíme dnes. Sporáky sú ideálne pre využitie v prázdninových apartmánoch, na chatách a v chalupách, i ako prídavný celoročný vykurovací tepelný zdroj. Ako prezentačný model si zvolíme verziu La Nordica Termorosa.

1. Model La Nordica Termorosa ready DSA

Jedná sa o model, ktorý s 15,5kW nominálneho výkonu sa radí do strednej výkonnostnej triedy. Výstup pre dymovod je orientovaný v pravej časti sporáku. Už tento model disponuje:

vykurovacou schopnosťou 444m2, čo činí využitie na vykurovacej ploche cca 170-180m2

hodinovou spotrebou dreva 4,5kg

tepelnou účinnosťou cca 80%, termostatickou reguláciou primárneho vzduchu,

panoramatickým pohľadom na oheň cez keramické sklo

preskleným ohniskom so zdvíhacím regulovateľným roštom o veľkosti 27x29x40cm

rúrou na pečenie o veľkosti 33x30x41cm (šxvxhl) 41L, zásuvkou na drevo

liatinovými prvkami – platne, ohnisko, rošt, rámy

teplovodným kotlom z ocele hr.4mm o objeme vody 14l

dochladzovacou smyčkou (DSA) a kúrenárskym príslušenstvom s predprípravou pripojení do okruhu

systémom oceľových pozinkovaných plechov, smaltovanej liatiny, tepelne sálavej keramiky

výber verzie – kachľový obklad, alebo prírodný mastenec (verzia Petra)

2. Teplovodné kúrenie

Teplovodné sporáky La Nordica disponujú výkonom do vody, ktorý je určený do okruhu systému radiátorov, podlahovky, alebo teplovodného zásobníka. Verzia READY – označuje kúrenárske príslušenstvo, ktoré je v cene výrobku, takže nie je potrebné dokupovať ďalšie kúrenárske komponenty. Značenie teplovodného systému DSA znamená:

D – tlak vody až 3 bary

vody až 3 bary S – bezpečnosť , zabudovaná integrovaná dochladzovacia smyčka

, zabudovaná integrovaná dochladzovacia smyčka A – automatické ochladenie pri prehriatí

Vysoká účinnosť je dosiahnutá kombinovaným liatinovým ohniskom a tlakovým oceľovým teplovodným výmenníkom. Horenie je automaticky regulované termostaticky, technickým riešením trojzónového spaľovania. Kúrenárska príprava obsahuje:

Trojcestný ventil

Čerpadlo

Expanznú nádobu

Poistný ventil

Dochladzovací ventil

Elektronický termo-regulátor

3. Ďalšie teplovodné verzie La Nordica

Z ďalších verzií je populárna verzia La Nordica Termorosa XXL Ready DSA, ktorá vyniká zvýšením nominálneho výkonu až na 18,4kW a prerozdelením výkonu do miestnosti na 3,3kW a do vody až 15,1kW. Sporák vyhrieva objem až 527m3 vzduchu. Tento sporák má výhodu zvýšenia výkonu do teplovodného okruhu a čiastočného zníženia teplovzdušného a sálavého výkonu, čo je výhodou najmä pre umiestnenie do menších miestností. Sporák je širší iba o 5 cm. Celková účinnosť dosahuje až 83%. Výstup pre dymovod je orientovaný na stred sporáku v zadnej časti. Produkt dosiahol hodnotenie v energetickej triede A+ a až 3 hviezdičky v hodnotení Aria Pulita (IT).

Výkonnostne nižšie verzie sú La Nordica Termosovrana o menovitom výkone 13,5kW s prerozdelením výkonu 4,5kW teplovzdušný – sálavý a 9kW teplovodný. Pre malé priestory pre umiestnenie sporáku je vhodná rada Termocucinotta, ktorá neobsahuje rúru na pečenie, je rozmerovo nenáročný a dosahuje menovitý tepelný výkon až 16,9kW pri teplovzdušnom a sálavom výkone 5kW a do vody 11,9kW.

Elegantná rada je robustná verzia La Nordica Termosuprema Compact o menovitom výkone 18,5kW s rozložením na 3,5/15kW. Typické pre túto radu sú masívne robustné dvierka. Sporák disponuje energetickou triedou A+ a účinnosťou 83%.

Typová rada La Nordica Italy Termo DSA sa vyrába vo farebnej verzii magnolia a silver. Výkon 18,5kW je opäť rozložený na 3,5/15kW. Sporáky sú nadčasové dizajnom a majú k dispozícii samostatný set – modul All Inclusive Termo Italy vo farebnej verzii sporáku. Modul obsahuje osadenie akumulačnej nádoby o kapacite 80L, bezpečnostného ventilu, expanznej nádoby, cirkulačného systému pre ohrev TÚV, obehové čerpadlo a digitálny elektronický regulátor.

Podrobnému popisu teplovodných i teplovzdušných sporákov La Nordica sa venujeme i v článkoch – lacné kúrenie.

4. Dôležité upozornenia

Sporáky La Nordica okrem teplovodných verzií disponujú i celou škálou prekrásnych dizajnových kúskov teplovzdušných a sálavých verzií. Uvedené výrobky sú kopírované celou radou európskych výrobcov, ktorí sa motivujú dokonalosťou a kvalitou značky La Nordica. Tieto produkty však zďaleka nedosahujú overené parametre La Nordica. Na základe uvedených faktov z pohľadu garancie, kvality a v prípade potreby i servisu, vždy kontaktujte iba autorizovaného predajcu. Aby Vám produkt slúžil k plnej spokojnosti je potrebné ešte pred kúpou, aby Váš domček spĺňal k dopojeniu základné požiadavky, napríklad – dostatočný komínový prieduch a ťah. Ku všetkým uvedeným výrobkom La Nordica – Extraflame získate kompletný servis a poradenstvo u autorizovaného importéra, ktorý pre SR zabezpečuje firma TUMA.

