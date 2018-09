Správne udržiavaná fasáda vydrží aj 30 rokov. Na čo si dať pozor?

BRATISLAVA 4. septembra 2018 (WBN/PR) – Väčšina ľudí pri obnovovaní fasády automaticky pomýšľa na zatepľovanie. Rodinný či bytový dom vďaka zatepleniu nielenže lepšie vyzerá, ale navyše aj ľahšie udržiava teplo. Zateplením obydlia by však starostlivosť oň končiť rozhodne nemala.

Nestačí len vymeniť okná a zatepliť strechu, samotné zateplenie fasády je totiž zárukou úspor energie a tepelného komfortu. Keď sa totiž fasáda nezateplí, obvodová stena sa stane najchladnejšou plochou v interiéri, čo vedie k vzniku tepelných mostov. Plesne sú dôsledkom nesprávneho vetrania domu, ale taktiež nekvalitného zateplenia. Pri zatepľovaní treba myslieť na to, aby fasáda dýchala a správne sa v bytoch či domoch vetralo. Nie vždy však k tomu dochádza a na fasádach sa potom objavujú šedé, zelené, hnedé či čierne útvary. Farebné znehodnotenie fasád je spôsobené rastúcimi plesňami a ďalšími organizmami – riasami.

Pokiaľ ste si svoj bytový či rodinný dom zateplili, nemali by ste v žiadnom prípade zabúdať na jeho údržbu.

Umývanie a náter fasády bytových domov

Životnosť fasády bez pravidelnej údržby je do 10 rokov, keď sa však o fasádu dobre staráte, zvyšuje sa jej životnosť až na 30 rokov. Investícia do zateplenia je veľká a za týmto účelom treba poriadne načrieť do peňaženky, preto mnoho bytových domov rieši zateplenie úverom. Keď po 5 až 10 rokoch zistíte, že zateplenie treba obnoviť, určite vás to aj preto nepoteší.

Bytové domy z betónu či panelov s tenkou omietkou sa po zateplení zrazu správajú inak. „Významným faktorem, který podporuje dlouhodobý a nerovnoměrný výskyt vlhkosti následovaný růstem organismů na fasádách, je skutečnost, že povrchová vrstva zateplené budovy není ani trochu (oproti stavbám nezatepleným) zahřívána v podzimních, zimních a jarních měsících teplem unikajícím z objektu. Ukazuje se, že čím silnější je vrstva izolace (nejčastěji extrudovaný polystyren), tím více je problémů s vlhkostí na povrchu fasády,“ uvádza sa na stránke plisne.com.

Vznikajúce plesne sa vetraním dostávajú aj do bytov a môžu spôsobiť zdravotné problémy.

O fasádu sa preto treba pravidelne starať jej umývaním a prípadne aj novým náterom.

Čistenie fasád

Fasáda vášho bytového či rodinného domu môže vďaka údržbe vyzerať ako nová. Pracovníci z nej odstránia stopy po prachu, smogu či dyme. Možné je aj odstraňovanie bakteriálnych mikroorganizmov, plesní, rias a podobných zelených nánosov na fasádach akéhokoľvek typu.

Keďže pri práci sa nestavajú nákladné lešenia, ale pracuje sa s plošinami a výškovou technikou, odráža sa to aj na cene.

Starostlivosť o fasádu

V rozmedzí 3 až 8 rokov by ste mali fasádu umyť a naimpregnovať, po 10 až 18 rokov je zas potrebný nový farebný náter. Kvalitné farby vydržia plnofarebné až 10 rokov a majú 5-ročnú záruku na znovunapadnutie organickými nečistotami. Samotné čistenie fasády je so zárukou 5 rokov.

Finančný aspekt

Nová zateplená fasáda či jej umytie? Netreba hovoriť, že údržba vyjde omnoho lacnejšie ako keby ste dali zatepliť dom nanovo. Umytie fasády vyjde na približne desatinu ceny zateplenia a nový náter asi na tretinu. Cenu však ovplyvňuje viacero aspektov – napríklad to, v akom stave sa fasáda nachádza, či to, aká je budova vysoká.

Možno si poviete, že umyť fasádu predsa nemôže byť také náročné, aby ste to nemohli urobiť svojpomocne. Ušetriť nejaké to euro je síce príjemné, na niektorých veciach sa však šetriť nevypláca. A to najmä nie vtedy, keď sú poruke profesionáli. Okrem umývania a natierania fasád je možné aj odstraňovanie graffiti zo stien bytových domov.

